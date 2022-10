PAGELLE E TABELLINO TORINO-MILAN 2-1 | Disastro Leao, Pioli non cambia la partita

Pagelle e tabellino del match di Serie A, valevole per la dodicesima giornata, tra i Granata di Juric e i rossoneri di Pioli

Il Milan perde a Torino e vede scappare il Napoli. I rossoneri affondano al termine del primo tempo, quando la squadra di Juric trova due gol con Djidji e Mirancuk.

Nella ripresa Pioli, lascia Leao fuori ma la rimonta non arriva. Il match si chiude per 2 a 1, con un gol regalato dall’accoppiata Buongiorno-Savic.

Ecco i voti:

TORINO

Milinković-Savić 5 – Si avventura fuori dall’area, riaprendo di fatto la partita con la complicità di Buongiorno.

Djidji 7 – Nel primo tempo si perde un paio di volte Leao ma è suo il gol che sblocca il match. Nella ripresa gestisce bene la partita.

Schuurs 6,5 – Buona partita del centrale di Juric che riesce a tenere a bada Origi. Dal 76′ Zima s.v.

Buongiorno 5 – Dopo un primo tempo ordinato, anche se a volte mostra troppo la sua aggressività, pasticcia a metà ripresa con Milinkovic-Savic, riaprendo il match. Dal 72′ Rodriguez s.v.

Singo 6 – Ha il compito di dare una mano dietro e lo fa bene. Nessuna discesa sulla fascia ma la sua partita stasera doveva essere un’altra.

Lukić 6,5 – Le manovre del Toro passano dai suoi piedi. Gioca con estrema tranquillità, sembra davvero pronto per un’esperienza in una big.

Ricci 6,5 – Ha qualità e mostra di essere sempre lucido in mezzo al campo, giocando da veterano. Dall’83’ Linetty s.v.

Lazaro 6,5 – E’ bravo a giocare sulla linea bianca del campo, mettendo spesso in difficoltà Kalulu. E’ importante anche sui calci piazzati.

Vlašić 7 – Tanta qualità nel trequartista, che un paio d’estate fa, fu cercato proprio dal Milan. Riesce sempre a fare la cosa giusta.

Mirančuk 7 – Gioca tra le linee, mettendo in difficoltà il Milan. Trova un gol prezioso che vale il due a zero. Dall’83’ Adopo s.v.

Pellegri 6 – Partita di sacrificio per l’ex della partita. Impegna Tatarusanu con un bel destro, poi è utile nel far salire la squadra. Dal 72′ Karamoh s.v.

All. Juric 7 – Riesce ad incartarla al Milan. Una prova da vero Toro. La sua squadra lotta su ogni pallone e porta a casa una vittoria di prestigio.

MILAN

Tatarusanu 5 – Dopo un paio di interventi puliti, subisce due gol in cui non ha grandissime responsabilità ma sembra essere comunque in ritardo. Nelle uscite mette spesso i brividi.

Kalulu 5 – Mai in difficoltà come stasera. Va costantemente in affanno con Lazaro. Dal 45′ Dest 5,5 – In campo subito col piglio giusto, affondando bene. Dietro, però, va spesso in affanno.

Gabbia 5 – Due interventi in scivolata di ottima fattura, poi è responsabile del Milan che affonda nel finale di primo tempo.

Tomori 5,5 – Non è certo la sua miglior partita, in un Milan che subisce due gol le colpe non possono che essere anche sue.

Hernández 5 – Anche il capitano non riesce a dare il suo apporto. Dietro non soffre praticamente mai ma in avanti non gli riescono le giocate con le quali di solito fa la differenza.

Tonali 6 – Una partita di sacrificio per l’italiano, che è davvero l’ultimo a mollare, nonostante manchi la benzina. Dal 70′ Bennacer s.v.

Pobega 4,5 – Non riesce a dare qualità alla manovra offensiva. Male anche nei minuti finali quando il Milan è chiamato a dare l’assalto al Toro, non riuscendo a far valere la sua fisicità.

Messias 5,5 – Le sue giocate mancano di qualità. La buona volontà e il sacrificio nn sempre possono bastare. Sfrutta il regalo del Toro per riaprire la partita. Dal 77′ Giroud s.v.

Díaz 5,5 – E’ bravo a servire Leao in profondità, con un’ottima giocata, ad inizio partita. Poi prova a trovare la giocata senza più riuscirci . Dal 45′ De Ketelaere 5 – I ritmi di gioco sembrano spesso troppo alti per lui. Ci prova più di altri ma nella sua testa e nelle sue gambe c’è la paura di sbagliare.

Leao 4,5 – Primo tempo disastroso. Il Milan sarebbe potuto essere tranquillamente avanti 2 a 0 ma sbaglia clamorosamente davanti a Savic. Pioli lo lascia negli spogliatoi. Dal 45′ Rebic 5 – Mai nel vivo della partita, sia quando gioca a destra che a sinistra.

Origi 5 – Inizia bene, facendo quello che deve fare un attaccante ma esce dal gioco troppo facilmente. In novanta minuti non riesce mai a calciare verso la porta di Milinkovic-Savic.

All. Pioli 4,5 – Il suo Milan nel primo tempo è irriconoscibile. Ha il coraggio di lasciare negli spogliatoi Rafael Leao, decisivo con i due gol sbagliati. Una soluzione che non cambia la partita.

Abisso 5,5 – Non sembra gestire in maniera adeguata i cartellini gialli. Fa arrabbiare entrambe le squadre con decisioni discutibili.

TABELLINO

TORINO-MILAN 2-1

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukić, Ricci, Lazaro; Vlašić, Mirančuk; Pellegri. A disp.: Fiorenza, Gemello; Bayeye, Rodríguez, Vojvoda, Zima; Adopo, Garbett, Karamoh, Linetty; Seck, Radonjić. All.: Jurić.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Tonali, Pobega; Messias, Díaz, Leão; Origi. A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Dest, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Bennacer, Krunić, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Rebić. All.: Pioli.

GOL: 34′ Djidji (T), 36′ Mirančuk (T), 67′ Messias (M)

AMMONITI: 24′ Schuurs (T), 30′ Buongiorno (T), 32′ Kalulu (M)

ESPULSI:

Arbitro: Abisso di Palermo