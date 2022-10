In panchina definitivamente: Allegri deve fare così

Il tecnico bianconero deve far spazio ai talenti bianconeri con l’esclusione di un big. Ecco tutti i dettagli

Ora i giovani vanno di moda in casa Juventus. Iling, già però infortunatosi, ha fatto intravedere buone cose a Lisbona, mentre a Lecce è salito in cattedra Fagioli. Suo il gol, un gol ‘alla Del Piero’ che ha permesso ad Allegri di sbancare il ‘Via del Mare’.

Lecce-Juventus, flop McKennie

La gara in casa del Lecce, però, ha anche rimesso in evidenza le lacune di quei calciatori, definiamoli anche gli ‘adulti’ che anziché trascinare i più giovani e inesperti. Tra questi spicca Weston McKennie, ieri sostituito all’intervallo dopo un primo tempo molto negativo. Curiosità, al suo posto è entrato proprio quel Fagioli decisivo alla fine per la conquista del terzo successo consecutivo in campionato.

Juventus, McKennie vince il sondaggio: in panchina per far spazio ai giovani

Lo statunitense ex Schalke 04, anche lui finito ai box per infortunio, è il ‘vincitore’ del sondaggio Telegram di Calciomercato.it. Ai nostri fan abbiamo chiesto quale big dovrebbe finire in panchina definitivamente per far largo ai talenti bianconeri. La mezz’ala ha ottenuto il 30% dei voti, superando Paredes, Di Maria, Locatelli e Adrien Rabiot.