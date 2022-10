Comunicato UFFICIALE: nuovo ko, Inzaghi trema per Juve-Inter

Juve-Inter è alle porte e un infortunio adesso potrebbe essere fatale per la presenza nel big match. Inzaghi è in ansia per l’ultimo ko

Juve-Inter non è una partita come gli altri e soprattutto in questo momento della Serie A, in cui entrambi i club sono in netta ripresa. E l’hanno dimostrato anche i match di ieri contro Lecce e Sampdoria.

Simone Inzaghi sta tentando di ritrovare certezze importanti nella sua difesa, a partire dai titolari, ma anche da Stefan de Vrij, che sta tornando a giocare ad alti livelli. Il tecnico dell’Inter, però, in vista del big match potrebbe perdere un calciatore che, di certo, non è titolarissimo nelle gerarchie del tecnico ex Lazio, ma che potrebbe rivelarsi utile a partita in corso.

D’Ambrosio ha saltato l’allenamento per un affaticamento muscolare: Juve-Inter a rischio

Si tratta di Danilo D’Ambrosio che da giorni è alle prese con un problemino muscolare che oggi l’ha costretto a saltare la seduta: “Danilo D’Ambrosio non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un affaticamento agli adduttori che lo affligge da qualche giorno. Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate la prossima settimana”.