HIGHLIGHTS | Cabral regala i tre punti alla Fiorentina. Deulofeu spreca: Cremonese-Udinese 0-0

Sono finite le due partite delle 15, Cremonese-Udinese e Spezia-Fiorentina, valevoli per la undicesima giornata del campionato di Serie A.

Al ‘Picco’ la Fiorentina torna nuovamente alla vittoria (la prima in trasferta) in campionato dopo un mese e mezzo. I viola vanno avanti subito con il colpo di testa di Milenkovic, poi alla mezz’ora si fanno agganciare dal sigillo di Nzola. I liguri restano in dieci (espulso Nikolaou) all’82’ e al novantesimo vengono puniti con Cabral, da poco subentrato a Jovic. Tre punti pesanti per Italiano, per lo Spezia un ko che rischia di far traballare la panchina di Gotti.

TABELLINO SPEZIA-FIORENTINA 1-2

14’Milenkovic (F), 35′ Nzola (S), 90′ Cabral (F)

Allo ‘Zini’, invece, Cremonese e Udinese non si fanno male, ma sono i bianconeri a a mangiarsi le mani vista l’occasionissima sprecata all’ultimo secondo da Deulofeu. Un punto per tutte e due che sul piano del morale forse fa bene solo ai padroni di casa ancora però a secco di vittorie in Serie A.

TABELLINO CREMONESE-UDINESE 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32*, Atalanta 27*, Milan 26, Lazio 24 ed Inter 24*, Roma Juventus* e Udinese* 22, Sassuolo 15*, Torino 14, Salernitana e Fiorentina* 13, Empoli 11*, Bologna 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce* 8, Sampdoria 6*, Hellas Verona e Cremonese* 5.

*Una partita in più

