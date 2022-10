HIGHLIGHTS | Hateboer-Lookman, l’Atalanta riprende a correre: Empoli ko

La squadra di Gasperini tiene il passo del Napoli vincendo sul campo dell’Empoli: ai toscani non basta Vicario

Riprende la marcia l’Atalanta dopo il ko interno contro la Lazio. La squadra di Gasperini si aggiudica il lunch match contro l’Empoli: 2-0 il punteggio finale con i nerazzurri che con un gol per tempo regolano la pratica.

Un successo che consente ai bergamaschi di rispondere alla vittoria del Napoli contro il Sassuolo e salire momentaneamente al secondo posto in classifica, superando il Milan impegnato questa sera contro il Torino. Empoli-Atalanta è stata una partita equilibrata con l’Atalanta brava a sfruttare le occasioni create. Nel primo tempo i bergamaschi sfiorano la rete intorno al quarto d’ora (16′) con una doppia occasione che Ederson non sfrutta. Lo fa bene Hateboer al 32′: il terzino è bravo ad approfittare di una carambola scatenata da una conclusione di Lookman e depositare la palla in rete.

Prima del 45′ c’è l’opportunità del 2-0 ma Vicario è bravo a tenere in piedi l’Empoli parando un calcio di rigore (tocco di braccio di Destro) a Koopmeiners. La ripresa parte con Hojlund che va vicino al raddoppio. Il 2-0 è nell’aria ed arriva al 59′ con Lookman che mette in sicurezza il risultato. C’è tempo anche per il 3-0 di Zapata, annullato però per fuorigioco.

Serie A, Empoli-Atalanta 0-2: Gasperini sale al secondo posto

Il risultato non cambia più nonostante qualche tentativo da parte di entrambe le formazioni. Perde l’Empoli, vince l’Atalanta che scavalca il Milan e si porta a cinque punti dal Napoli in attesa delle altre gare di giornata. A breve gli highlights di Empoli-Atalanta.

EMPOLI-ATALANTA 0-2: 32′ Hateboer (A), 59′ Lookman (A)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32*, Atalanta 27*, Milan 26, Lazio 24 ed Inter 24*, Roma e Juventus* 22, Udinese 21, Sassuolo 15*, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11*, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce* 8, Sampdoria 6*, Hellas Verona 5, Cremonese 4.

*Una partita in più