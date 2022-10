DIRETTA Serie A, Torino-Milan: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Juric e il Milan di Pioli in tempo reale

Il Milan fa visita al Torino nel posticipo domenicale valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Una gara che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi che sarà diretta dall’arbitro Abisso della sezione di Palermo.

Da un lato i rossoneri di Stefano Pioli, reduci dal successo in trasferta contro la Dinamo Zagabria e in vista della decisiva sfida di mercoledì prossimo contro il Salisburgo per il passaggio del turno in Champions League, vanno a caccia della quinta vittoria di fila in campionato dopo quelle contro Empoli, Juventus, Verona e Monza per continuare a coltivare le speranze di bissare lo scudetto vinto un anno fa. Dall’altro i granata di Ivan Juric vogliono dare seguito al successo ottenuto la settimana scorsa contro l’Udinese per provare a risalire la classifica. La passata stagione, su questo stesso campo, finì con un pareggio senza reti. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Torino-Milan

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. All. Juric

MILAN (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Pellegri. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32, Atalanta 27, Milan* 26, Lazio ed Inter 24, Roma*, Udinese e Juventus 22, Salernitana 16, Sassuolo 15, Torino* 14, Fiorentina 13, Empoli 11, Bologna* e Monza* 10, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Hellas Verona* e Cremonese 5.

*Una partita in meno