DIRETTA Serie A, Lazio-Salernitana 0-0 | Segna Felipe Anderson, ma è in offside LIVE

La sfida in programma per le 18, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte la Lazio e la Salernitana

Vittoriosa nell’impegno di Europa League contro il Midtjylland per 2-1, in rimonta con i gol di Milinkovic-Savic e Pedro, la Lazio ospita la Salernitana per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

I biancocelesti di Maurizio Sarri, seppur privi dell’infortunato capitano e bomber Ciro Immobile, stanno sciorinando un grandissimo calcio e vivono un momento di forma straordinario. Significativa l’ultima vittoria ottenuta in campionato nel turno precedente sul campo della quotata Atalanta di Gian Piero Gasperini: 2-0 e tre punti mai in discussione nel corso dei novanta minuti. Di contro, i granata di Davide Nicola hanno conquistato una vittoria fondamentale domenica scorsa contro una diretta concorrente alla salvezza come lo Spezia di Luca Gotti. E oggi si presentano al confronto con la voglia di stupire, contando sulla verve di Pasquale Mazzocchi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpicoì di Roma.

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO-SALERNITANA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Piatek, Bonazzoli. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32*, Atalanta 27*, Milan 26, Lazio 24 ed Inter 24*, Roma Juventus* e Udinese* 22, Sassuolo 15*, Torino 14, Salernitana e Fiorentina* 13, Empoli 11*, Bologna 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce* 8, Sampdoria 6*, Hellas Verona e Cremonese* 5.

*Una partita in più