DIRETTA Serie A, Empoli-Atalanta | Segui la cronaca LIVE

Apre la domenica della dodicesima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra l’Empoli di Zanetti e l’Atalanta di Gasperini

Dopo le gare giocate ieri, che hanno visto le vittorie di Napoli (contro il Sassuolo), Juventus (a Lecce) e Inter (in casa contro la Sampdoria dell’ex Dejan Stankovic), si apre la domenica della dodicesima giornata del campionato di Serie A con il match che vede di fronte l’Empoli e l’Atalanta.

I padroni di casa, guidati in panchina da Paolo Zanetti, sono reduci dal rotondo 4-0 subito lontano dalle mura amiche dalla Juventus di Massimiliano Allegri nel turno precedente e veleggiano al dodicesimo posto in classifica con undici punti, conquistati negli undici match disputati fino a questo momento. Anche i nerazzurri dell’allenatore Gian Piero Gasperini sono reduci da una sconfitta senza discussioni, patita in casa, contro la Lazio di Maurizio Sarri. I bergamaschi sono a quota ventiquattro punti e hanno tutta l’intenzione di non perdere ulteriore terreno da chi gli sta davanti, Napoli e Milan, e, soprattutto, non farsi raggiungere in zona Champions League dalle squadre che inseguono, Roma di José Mourinho in primis. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-ATALANTA

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Hass, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Destro. All. Zanetti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Hojlund. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32*, Milan 26, Lazio 24, Atalanta ed Inter 24*, Roma e Juventus* 22, Udinese 21, Sassuolo 15*, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce* 8, Sampdoria 6*, Hellas Verona 5, Cremonese 4.

*Una partita in più