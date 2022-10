DIRETTA Serie A, Cremonese-Udinese e Spezia-Fiorentina | Formazioni UFFICIALI LIVE

Due le gare in programma alle 15 per la dodicesima giornata del campionato di Serie A: Cremonese-Udinese e Spezia-Fiorentina

Dopo la gara che ha visto impegnate l’Empoli e l’Atalanta, il programma delle 15, partite valide per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, prevede le sfide Cremonese-Udinese e Spezia-Fiorentina.

I grigiorossi di Massimiliano Alvini sono il fanalino di coda della classifica con soli quattro punti conquistati nei precedenti undici turni. Ancora zero vittorie per i neopromossi in questa stagione, nonostante un buon gioco messo in mostra in diverse occasioni. Ma quella di oggi potrebbe essere una partita decisiva anche per il futuro tecnico della squadra. Di contro, però, la vera rivelazione di questa prima parte di campionato: l’Udinese di Andrea Sottil, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Torino, ma in piena corsa per un posto nell’Europa che conta. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona

FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE-UDINESE

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Bianchetti, Locoshvili, Aiwu; Sernicola, Meite, Ascacibar, Valeri; Pickel; Okereke, Dessers. All. Alvini

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu. All. Sottil

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32*, Atalanta 27*, Milan 26, Lazio 24 ed Inter 24*, Roma e Juventus* 22, Udinese 21, Sassuolo 15*, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11*, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce* 8, Sampdoria 6*, Hellas Verona 5, Cremonese 4.

*Una partita in più

L’altra partita vede i liguri di Luca Gotti, reduci dalla sconfitta (la terza nelle ultime cinque partite) esterna patita contro una diretta concorrente alla salvezza come la Salernitana, bisognosi di conquistare punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica e anche le voci su un eventuale cambio in panchina. Di contro, i viola di Vincenzo Italiano, freschi di passaggio della fase a gironi in Conference League, arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta, non senza polemiche, contro l’Inter e non conquistano la vittoria dal 18 settembre scorso, 2-0 casalingo al Verona. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-FIORENTINA

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Jovic, Kouame. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32*, Atalanta 27*, Milan 26, Lazio 24 ed Inter 24*, Roma e Juventus* 22, Udinese 21, Sassuolo 15*, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11*, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce* 8, Sampdoria 6*, Hellas Verona 5, Cremonese 4.

*Una partita in più