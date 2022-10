Rebus Inter, addio Suning entro 12 mesi? Spunta una ‘traccia’ sulla cessione

Nella giornata di ieri si è tenuta l’assemblea degli azionisti in casa nerazzurra, chiusa dalla conferenza stampa di Steven Zhang, Marotta e Antonello

Tornerà in campo questa sera l’Inter di Simone Inzaghi per il terzo ed ultimo anticipo del sabato contro la Sampdoria dell’ex Dejan Stankovic. Formazione nerazzurra che viene da un ottimo momento di forma dopo le tre vittorie di fila incasellate in campionato e il passaggio aritmetico agli ottavi di finale di Champions League conquistato mercoledì.

Anche al di fuori dal rettangolo di gioco il club nerazzurro ha vissuto giornate molto importanti. Ieri, ad esempio, è andata in scena l’attesa Assemblea degli Azionisti dell’Inter nel corso della quale il presidente Steven Zhang insieme ai dirigenti Marotta e Antonello hanno reso conto dell’attività svolta nel bilancio della scorsa stagione, intervenendo al termine dell’assise in una conferenza stampa pubblica.

Per il numero uno nerazzurro è stata l’occasione per rilanciare le ambizioni scudetto della squadra in questa stagione, ma soprattutto per smentire ancora una volta le voci che da tempo circolano su una possibile cessione della società da parte di Suning: “Ogni anno sento queste voci – ha spiegato Zhang – Sono quasi 7 anni che le sento, abbiamo vinto 3 trofei e stiamo migliorando. Non stiamo parlando con nessun possibile investitore, l’Inter non ha firmato con nessuno advisor”.

Cessione Inter, l’indizio lasciato nell’ultima relazione sul bilancio

Contestualmente all’assemblea di ieri, è stata pubblicata dall’Inter la relazione dettagliata sul bilancio 2021/22. Nello specifico, in un passaggio sulla continuità aziendale, il club ha riferito che Grand Tower – controllante diretta di Suning – “ha già manifestato il proprio impegno formale a supportare finanziariamente la Società e il Gruppo per almeno dodici mesi dalla data di approvazione del presente bilancio o – prosegue la relazione -, qualora si verifichi prima dei dodici mesi un cambio di controllo della Società, fino alla data in cui verrà mantenuto il controllo della medesima”.

Un passaggio obbligato all’interno delle relazioni d’esercizio annuali che non va letto come l’anticipazione di una cessione certa da parte del club, bensì come una possibilità che non viene completamente esclusa da parte del gruppo. Allo stesso tempo non si possono ignorare le ultime dichiarazioni ufficiali pronunciate dal presidente Zhang nelle quali ha escluso un passaggio di proprietà a stretto giro.

Ma chissà che a fronte di una proposta da oltre 1,2 miliardi di euro per l’acquisizione delle quote di maggioranza dell’Inter, Suning non possa rimettere tutto nuovamente in discussione e aprire ad un nuovo scenario…