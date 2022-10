Juve-Inter, partita assurda: oltre 10 gli assenti!

Quella tra Juventus e Inter potrebbe essere una partita al limite della realtà: il derby d’Italia potrebbero saltarlo in dieci

Juventus-Inter è una partita storica, soprannominata per questo il derby d’Italia. Una rivalità tra le due squadre che dura da decenni. Le squadre di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi in questo momento vivono due momenti completamente agli opposti.

I nerazzurri dopo un inizio difficile sono riusciti a riprendersi, conquistando la qualificazione agli ottavi di Champions League in un girone di ferro con Bayern Monaco e Barcellona. Ora serve continuità in campionato. I bianconeri invece vivono una delle peggiori annate dell’ultimo decennio. Fuori dalla Champions League alla fase a gironi e in campionato non riescono a decollare. Tra una settimana Juventus e Inter si affronteranno in un derby d’Italia che però sarà anomalo. Il rischio è che possano esserci ben dieci assenti nel big match.

Juventus-Inter, Allegri in emergenza totale: Inzaghi spera in Brozovic

Momento disastroso per la Juventus, che oltre a perdere partite vede decimarsi anche la rosa. Sono tanti gli infortuni tra le fila di Massimiliano Allegri, che tra una settimana incontrerà l’Inter in un derby d’Italia anomalo.

Infatti gli assenti per il big match potrebbero essere addirittura dieci, con otto bianconeri e due nerazzurri. Nella Juventus infatti rischiano di dare forfait Chiesa e Pogba, come già annunciato da Allegri. Anche Di Maria, De Sciglio e Kaio Jorge sarà difficile che recuperino. Rischia di rimanere fuori anche Bremer, con le uniche speranze che ricadono sui recuperi di Vlahovic, Paredes e Locatelli, anche loro a forte rischio. In casa Inter invece Inzaghi al momento ha due giocatori fuori per infortunio: Dalbert e Brozovic. Il primo sicuramente non ci sarà contro la Juventus, mentre per il centrocampista croato la speranza è che torni a disposizione già contro il Bayern Monaco, dunque contro i bianconeri Inzaghi potrebbe riaverlo.