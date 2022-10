Inter-Sampdoria, voti e tabellino primo tempo: duracell Barella, Caputo anonimo

Inter-Sampdoria: voti e tabellino del primo tempo del match di San Siro valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. De Vrij e Barella a segno nell’undici di Inzaghi

La zuccata di de Vrij e l’assolo di Barella permettono all’Inter di chiudere in vantaggio il primo tempo dell’anticipo di campionato contro la Sampdoria.

Il difensore olandese – al primo gol stagionale – anticipa Ferrari e firma l’1-0 per i nerazzurri sulla pennellata da corner di Calhanoglu. Il turco è padrone del centrocampo insieme allo straripante Barella: il centrocampista ex Cagliari capitalizza al meglio il lancio di Bastoni e con un potente destro fa secco per la seconda volta Audero. La Sampdoria dell’ex Stankovic non punge in attacco, Caputo mai pericoloso dalle parti di Onana.

INTER

Onana 6

Skriniar 6,5

De Vrij 7

Bastoni 7

Dumfries 6,5

Barella 7,5

Calhanoglu 7

Mkhitaryan 6

Dimarco 6

Dzeko 6,5

Lautaro Martinez 6

All. Inzaghi 6,5

SAMPDORIA

Audero 6

Bereszynski 6

Ferrari 4,5

Colley 5

Amione 5

Yepes 5

Villar 5,5

Gabbiadini 6

Djuricic 5,5

Leris 5

Caputo 5

All. Stankovic 5

Arbitro: Massimi 6

TABELLINO

INTER-SAMPDORIA 2-0

20′ De Vrij; 44′ Barella

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, Acerbi, D’Ambrosio, Darmian, Lukaku. Allenatore: Inzaghi

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Yepes, Villar; Gabbiadini, Djuricic, Leris; Caputo. A disposizione: Contini, Augello, Verre, Rincon, Sabiri, Conti, Vieira, Pussetto, Murillo, Murru, Montevago, Trimboli. Allenatore: Stankovic

Arbitro: Massimi (sez. Termoli)

VAR: Nasca

Ammoniti: Yepes (S), Colley (S)

Espulsi:

Note: recupero 1′