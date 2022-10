PAGELLE e TABELLINO Inter-Sampdoria 3-0: Barella da paura, Lukaku fatica

Inter-Sampdoria: pagelle e tabellino del match di San Siro valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri sul velluto, Barella trascina l’undici di Inzaghi

Altra goleada dell’Inter dopo il poker in Champions: Sampdoria annientata a San Siro e nerazzurri che continuano la rincorsa in campionato.

De Vrij firma il vantaggio sul corner di Calhanoglu, prima dell’intervallo è Barella invece a raddoppiare sul preciso lancio di Bastoni. Nella ripresa arriva la perla del neo-entrato Correa a mettere in ghiaccio la contesa per la squadra di Inzaghi. Barella è instancabile e va nuovamente a segno, mentre stavolta non brilla Lukaku dopo il guizzo contro il Viktoria. Malissimo la retroguardia dell’ex Stankovic nelle fila blucerchiate, Caputo annullato da de Vrij.

Le pagelle di Inter-Sampdoria: de Vrij perfetto, Caputo non punge

INTER

Onana 6 – La Sampdoria lo spaventa solo nel finale: riflessi pronti su Pussetto.

Skriniar 7 – Roccia difensiva e altra prestazione senza sbavature. Leader anche nel guidare i compagni: capitano a tutto tondo.

De Vrij 7,5 – Annulla un cliente scomodo come Caputo, sempre preciso e puntuale nell’anticipo. Ha il merito di sbloccare con una perfetta incornata il match, mettendo a referto la prima gioia personale.

Bastoni 7 – Altra prestazione confortante: non sbaglia nulla e bissa l’assist in Champions con il preciso lancio per il raddoppio di Barella (68′ Acerbi 6 – Senza particolari affanni nell’ultima porzione di gara).

Dumfries 6,5 – Piccolo allarme nel riscaldamento che non lo frena: sali e scendi sulla fascia senza fermarsi mai. Alla fine lascia il campo affaticato e un po’ zoppicante. Pendolino (79′ Bellanova SV).

Barella 8 – Duracell: lo trovi ovunque, sempre a dare una mano al compagno in difficoltà per poi fiondarsi in area avversaria e agire quasi da centravanti. Inserimento perfetto e bolide sotto la traversa, che vale il quarto centro nelle ultime cinque uscite. Questo Barella fa paura!

Calhanoglu 7 – Regia sempre illuminata, dispensa qualità. Pennella per la testa di de Vrij e non si risparmia neanche senza palla. Sarà dura toglierlo da quella posizione… (83′ Asllani SV).

Mkhitaryan 6 – Sempre apprezzabili i movimenti senza palla dell’armeno, anche se stavolta è meno brillante rispetto ad altre occasioni. Sciupa una ghiotta opportunità in ripartenza prima del 2-0 di Barella.

Dimarco 6,5 – Solita garanzia, non si distrae in fase difensiva e dà uno sbocco importante per i compagni sulla sinistra.

Dzeko 6,5 – Quando tocca palla il bosniaco nascono sempre pericoli per la difesa ospite. Si stacca dalla marcatura e fa giocare bene la squadra da regista avanzato. Come sempre prezioso (68′ Correa 7 – Gli bastano una manciata di minuti per prendersi la scena con una fantastica azione personale. Esultanza liberatoria, si è sbloccato ‘El Tucu’).

Lautaro Martinez 6 – Trattamento ruvido da parte dei difensori blucerchiati, Colley in particolare. Un paio di spunti interessanti, senza però lasciare il segno (68′ Lukaku 5,5 – Entra con la gara ormai indirizzata, ma stasera rispetto alla Champions fatica a rendersi pericoloso. C’è ancora molto da lavorare per ritrovare lo smalto dei tempi migliori).

All. Inzaghi 7 – Altra prestazione praticamente perfetta della sua Inter, che centra la quarta vittoria consecutiva in campionato e continua la scalata in classifica. Solidità, pressione, manovra lineare e risultato rotondo: il giusto viatico in vista di Monaco e soprattutto del Derby d’Italia in casa della rivale Juventus.

SAMPDORIA

Audero 6 – Può fare poco sulle reti dell’Inter. Bravo a murare Dzeko sul più bello.

Bereszynski 6 – Piazza qualche cross interessante, uno dei pochi a crederci.

Ferrari 4,5 – Si fa beffare da de Vrij, in perenne difficoltà sulle punte nerazzurre.

Colley 5 – Lascia voragini, tackle ai limiti del consentito per frenare Lautaro.

Amione 5 – Dumfries fa quello che vuole sul suo binario.

Yepes 4,5 – Impacciato e sempre in ritardo in mediana. Rischia il rosso e Stanovic lo lascia negli spogliatoi all’intervallo (46′ Vieira 5 – Anche lui fatica parecchio).

Villar 5 – Lesa maestà di fronte al centrocampo avversario. Idee molto confuse in regia (52′ Verre 5 – Non cambia l’inerzia del match).

Gabbiadini 5,5 – Almeno lui ci prova nel primo tempo, regista avanzato in una posizione non propriamente sua. Perde brillantezza in corso d’opera (77′ Montevago SV).

Djuricic 5 – Nella terra di nessuno e mai uno spunto sulla trequarti in grado di mettere in difficoltà l’Inter (77′ Rincon SV).

Leris 5 – Non dà man forte ad Amione, confusionario anche quando deve puntare Dumfries e Skriniar.

Caputo 5 – Anonimo: i palloni in area scarseggiano, il numero dieci fa poco per pungere e creare grattacapi a de Vrij e compagni (66′ Pussetto 6 – Va vicino alla rete della bandiera, entra in campo nella maniera giusta).

All. Stankovic 4,5 – Sampdoria praticamente mai in partita e pericolosa solo nel finale a gara ormai abbondantemente chiusa. Sperava in un altro ritorno nella sua San Siro: resta l’ovazione dei tifosi nerazzurri.

Arbitro: Massimi 5,5 – Non convince del tutto sui cartellini, direzione con qualche macchia.

TABELLINO

INTER-SAMPDORIA 3-0

20′ De Vrij; 44′ Barella; 73′ Correa

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni (68′ Acerbi); Dumfries (79′ Bellanova), Barella, Calhanoglu (83′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko (68′ Correa), Lautaro Martinez (68′ Lukaku). A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Gosens, D’Ambrosio, Darmian. Allenatore: Inzaghi

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Yepes (Vieira), Villar (52′ Verre); Gabbiadini (77′ Montevago), Djuricic (77′ Rincon), Leris; Caputo (66′ Pussetto). A disposizione: Contini, Augello, Sabiri, Conti, Murillo, Murru, Trimboli. Allenatore: Stankovic

Arbitro: Massimi (sez. Termoli)

VAR: Nasca

Ammoniti: Yepes (S), Colley (S), Djuricic (S), Verre (S), Gabbiadini (S), Bastoni (I), Amione (S)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 5′; spettatori 73.311