“Martedì non ci sarà”: Inzaghi annuncia un forfait

L’Inter vince ancora e dà continuità alla sua risalita in classifica: il commento di Inzaghi dopo il successo con la Sampdoria

L’Inter vince in scioltezza contro la Sampdoria con le reti di de Vrij, Barella e Correa. Al termine del match il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato la partita a ‘Sky’.

PERIODO DI FORMA – “Stiamo bene, la squadra è in fiducia. Stiamo ottenendo vittorie convincenti, ma dobbiamo continuare. Il campionato corre veloce, nessuno rallenta: abbiamo fatto il mese di ottobre quasi perfetto”.

COSA MIGLIORE DI STASERA? – “Il fatto che mi diverto tanto a vedere giocare la squadra. Stiamo bene in campo, la squadra sta bene, mi sto riportando dentro i giocatori che sono mancati. Adesso manca Brozovic. Quando un allenatore può scegliere, è più facile.

DISTACCO DAL NAPOLI – “Chiaramente il calendario bisogna guardarlo. Da qui alla sosta abbiamo partite difficili, impegnative. La classifica bisogna guardarla relativamente. Abbiamo perso punti, abbiamo sbagliato. Bisogna guardare le prestazioni. Abbiamo queste tre partite che mancano, più il match di martedì a Monaco, dove sarà necessaria una prestazione seria”.

MOMENTO AMARCORD – “Ricordo con piacere il mio goal all’esordio. Avevo 22 anni, Materazzi mi diede molta fiducia: fu un momento molto importante.”

CALHANOGLU – “Sta facendo molto bene, così come Mkhitaryan e Barella. Quando ho capito che l’infortunio di Brozovic era serio, dopo la gara con la Roma ho pensato di mettere Hakan, perché anche da mezzala gli piace venire a giocare la palla.

BROZOVIC – “Probabilmente non ce l’avrò martedì, speriamo che sia disponibile per domenica, non so se ce la farà. Poi sarà un imbarazzo che mi farà felice, un allenatore è pagato per fare delle scelte. Di volta in volta sceglieremo i tre a centrocampo che mi daranno maggiori garanzie.

CORREA – “Sa che ho tantissima fiducia in lui. L’anno scorso quando è stato bene, ha fatto cose importanti. Ha avuto un problemino, ora è rientrato. Deve continuare a lavorare come sta facendo giornalmente, sapendo che all’Inter c’è concorrenza. Sicuramente sarà un valore aggiunto da qui fino alla fine”.

Inter-Sampdoria, Inzaghi: “Champions straordinaria”

RINASCITA – “Già contro la Roma avevo visto segnali importanti. Lo scorso anno per 5-6 mesi avevamo fatto un calcio importante e sapevamo che ci saremmo ritrovati. Veniamo da una bellissima striscia ma dobbiamo continuare perché davanti nessuno si ferma. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario in Champions ma ci ripenseremo a febbraio”.

LAUTARO MARTINEZ – “E’ una domanda trabocchetto (ride, ndr). Lautaro ha detto che non guardiamo la classifica. Per la fase difensiva, stiamo facendo bene. Ora abbiamo un calendario più difficile ma paghiamo il primo mese in cui abbiamo perso punti”.