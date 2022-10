Retroscena Moratti-Ibrahimovic: “Potremmo farne a meno”

Retroscena di Massimo Moratti su Zlatan Ibrahimovic: “Potremmo farne a meno”. Le dichiarazioni dell’ex presidente dell’Inter

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è tornato a parlare rilasciando una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’.

L’ex patron dell’Inter ha svelato un curioso retroscena sull’Ibrahimovic nerazzurro: “Simpaticissimo. Avevo l’abitudine di consultare i giocatori più importanti per la campagna acquisti, e con Zlatan avevamo un rito. Lui mi diceva: “Di Cambiasso l’anno prossimo potremmo anche fare a meno…”. Io ridevo. Poi andavo da Cambiasso, che mi diceva: “Di Ibra l’anno prossimo potremmo anche fare a meno…”. Ma in campo giocavano alla morte l’uno per l’altro”. Moratti è poi tornato sullo scontro con Lukaku: “Pareva un match di boxe tra due campioni del mondo. Lukaku è un tesoro… Mi sarei frapposto tra i due, a rischio di prenderne da entrambi”.

Moratti, nuove bordate alla Juventus: le parole dell’ex presidente dell’Inter

Non mancano, infine, le bordate alla Juventus: “Peggio loro o il Milan? La Juve, senza dubbio. Se rivendico lo scudetto di Calciopoli? Assolutamente sì. So che gli juventini si arrabbiano, e questo mi induce a rivendicarlo con maggiore convinzione. Quello scudetto era il risarcimento minimo per i furti che abbiamo subìto. Ci spetterebbe molto di più”. Moratti si è anche espresso sulla lotta scudetto in campionato: “Potrebbe davvero essere l’anno del Napoli di Spalletti. Anche il Milan fa paura. L’Inter ha una struttura forte, ma poi sul più bello si smarrisce”.