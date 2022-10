DIRETTA Serie A: Napoli-Sassuolo | Segui la cronaca LIVE

Primo anticipo della dodicesima giornata di Serie A, Napoli-Sassuolo verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

A caccia di uno storico “tredici”. Reduce dalla dodicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions contro i Rangers, il Napoli inaugura la dodicesima giornata di Serie A ospitando il Sassuolo. Per ottenere il tredicesimo successo consecutivo, la squadra allenata da Luciano Spalletti potrà contare praticamente sulla rosa quasi al completo, visto il recupero a pieno regime di Zambo Anguissa. Tra le fila degli ospiti, niente da fare, invece, per Domenico Berardi, ancora alle prese con la ricaduta accusata durante la trasferta in casa dell’Atalanta.

Una partita che dovrebbe essere senza storia, almeno sulla carta, visto lo stato di forma dei padroni di casa che sembrano letteralmente inarrestabili in questo avvio di stagione. I neroverdi, dal canto loro, sono pronti a vender cara la pelle, anche per vendicare la clamorosa sconfitta per 6 a 1 subita lo scorso anno allo ‘Stadio Maradona’. Reduce dalla sofferta vittoria contro il Verona, la squadra allenata da Alessio Dionisi cerca un risultato di prestigio per rendere ancora più interessante la classifica.

In caso di successo, infatti, gli emiliani si porterebbero ad un solo punto dalla Juventus, impegnata alle 18 in casa del Lecce. Quella di oggi sarà la decima sfida di Spalletti contro il Sassuolo. Il bilancio dei nove precedenti recita 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Napoli-Sassuolo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 29, Milan 26, Lazio 24, Atalanta 24, Roma 22, Udinese 21, Inter 21, Juventus 19, Sassuolo 15, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Hellas Verona 5, Cremonese 4