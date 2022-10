Il trio del Milan non ingrana: Maldini sceglie già il rimpiazzo

De Ketelaere, Adli e Vranckx, fino ad ora, non sono riusciti ad inserirsi nel contesto Milan: possibile rimpiazzo, vari nomi sul tavolo

Il Milan prosegue la preparazione in vista della sfida di domani fra le mura dello Stadio Olimpico di Torino. Un match che si preannuncia alquanto complicato, con i granata che vengono dal successo esterno ai danni dell’Udinese. Riuscire ad avere la meglio sulla truppa friuliana in questo periodo non è da cosa da tutti.

Di conseguenza, sarà bene per i rossoneri di Stefano Pioli mantenere elevata la concentrazione su campo, senza mollare neanche un centimetro (a maggior ragione considerando che affrontare i piemontesi in trasferta non è mai semplice). Importante, anche dal punto di vista del morale, il largo successo ottenuto in Champions League a Zagabria. Un poker sontuoso, che consente al ‘Diavolo’ di avvicinarsi in maniera rilavente alla qualificazione agli ottavi di finale (si deciderà tutto nella partita da dentro o fuori col Salisburgo).

C’è, però, un aspetto negativo da sottolineare e riguarda la prestazione deludente (non è la prima) da parte di Charles De Ketelaere. La società meneghina ha investito una quantità di denaro tutt’altro che indifferente al fine di assicurarsi le prestazioni dell’ex Club Brugge, ma il classe 2001 sta faticando parecchio ad inserirsi per adesso.

Calciomercato Milan | De Ketelaere, Adli e Vranckx non ingranano: possibile rimpiazzo a centrocampo

E non è il solo: anche Adli e Vranckx, infatti, non riescono ad ingranare nel contesto rossonero (poche presenze per entrambi tra tutte le competizioni). Per quanto concerne la trequarti, il Milan sicuramente aspetterà De Ketelaere, tenendo conto che Brahim Diaz offre garanzie assai significative ora. A centrocampo, invece, non è da escludere che il club di Via Aldo Rossi decida di intervenire nuovamente sul calciomercato, se la situazione con Vranckx non dovesse migliorare.

In tal senso, sono vari i profili che piacciono a Paolo Maldini e Frederic Massara. Potrebbe tornare di moda l’ex Bordeaux Jean Onana (22 anni), il quale conta appena cinque presenze con il Lens in campionato. Attenzione, poi, a Sander Berge dello Sheffield United – club che milita in Championship -, già accostato la scorsa estate. Sono sempre di gradimento, inoltre, Tameze del Verona, Pape Matar Sarr di proprietà del Tottenham e Ibrahima Sissoko, quest’ultimo in forza allo Strasburgo. Uno dei preferiti in assoluto è Loftus-Cheek, ma imbastire un’operazione con il Chelsea sarebbe arduo. Riflessioni in corso.