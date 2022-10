Rimonta pazzesca del Tottenham: reazione a sorpresa di Conte

Non veniva da un grande momento complessivo il Tottenham di Antonio Conte che ha giocato e vinto oggi pomeriggio contro il Bournemouth. Gesto finale del tecnico salentino

Rabbia e delusione in settimana per il Tottenham e soprattutto per Antonio Conte, protagonista di un finale accesissimo contro lo Sporting CP nella quinta giornata della fase a gironi di Champions. Nella concitata parte conclusiva di gara gli Spurs avevano trovato il vantaggio con Kane salvo poi vederselo annullare in pieno recupero con l’ausilio del Var. Decisione che non era chiaramente andata giù a Conte, così come ai calciatori, anche se a fare scalpore è stata proprio la reazione forte del tecnico italiano che si è visto sventolare il rosso dall’arbitro Makkelie.

Un carattere fumantino quello di Conte che abbiamo imparato a conoscere in Italia prima calciatore e poi anche da allenatore. Il tecnico salentino non è di certo passato sottotraccia anche nell’ultima gara giocata e vinta dagli Spurs al cardiopalma proprio oggi pomeriggio.

Il Tottenham vince ma Conte lascia prima il campo

Non era reduce da un grande momento il Tottenham di Conte che al netto della delusione in Champions per il pari con lo Sporting, in Premier aveva perso le due gare precedenti a quella di oggi. Nella giornata odierna infatti gli Spurs non riusciti a tornare al successo battendo con una rimonta al cardiopalma il Bournemouth in trasferta.

I rossoneri erano avanti di due e sono stati rimontati dai gol di Sessegnon, Davies e Bentancur arrivati nella ripresa, con l’ex juventino decisivo al 92′. Proprio dopo il gol del centrocampista uruguaiano è arrivata un’altra curiosa reazione da parte dello stesso Conte, che ha preferito girarsi ed andare direttamente negli spogliatoi con un paio di minuti ancora da giocare sul cronometro.

L’ex interista senza neanche un sorriso ha quindi preferito allontanarsi direttamente con anticipo al culmine di una gara pazzesca e vinta solo nel finale e in rimonta.