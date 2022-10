Del Piero-Juventus, succede tutto all’improvviso

La Juventus va alla ricerca di una riorganizzazione per riprendere slancio in campo e fuori: le ultime sul ritorno di Del Piero

Tutto sul campionato. La Juventus non ha alternative che concentrare le proprie energie sulla risalita in Serie A.

Attualmente ottavi in classifica, i bianconeri sono stati estromessi dalla Champions League e devono ancora conquistare il pass che consentirà di retrocedere in Europa League.

Sarebbe una magra consolazione per una squadra nata con l’obiettivo di tornare a vincere in Italia e fare bene nelle coppe. Finora nessuno dei due obiettivi è stato raggiunto ed allora le riflessioni sono generali. Allegri è ormai da tempo sotto accusa, nonostante Agnelli e la dirigenza lo difendano a spada tratta e a più riprese abbiano annunciato l’intenzione di proseguire con lui almeno fino al termine della stagione.

Ma anche la dirigenza potrebbe subire degli scossoni e da questo punto di vista c’è un nome che affascina non poco i tifosi juventini: Alessandro Del Piero. L’ex numero 10 potrebbe entrare a far parte dell’organigramma societario e da questo punto di vista arriva una interessante novità.

Juventus, riecco Del Piero: “Può rientrare”

Alessandro Del Piero nuovamente bianconero anche se non più in campo ma dietro la scrivania. A parlare di questa ipotesi che circola ormai da mesi è Guido Tolomei che su Twitter dà un aggiornamento sull’argomento: “Nulla di definito al momento e questione in divenire ma Alessandro Del Piero potrebbe entrare a far parte della società Juve“.

Insomma, il momento del ritorno di ‘Pinturicchio’ sarebbe sempre più vicino per la gioia dei tifosi bianconeri che da tempo ne invocano un ingresso in dirigenza. Anche questa volta, sotto il tweet di Tolomei, tanti tifosi hanno espresso la loro approvazione alla scelta di affidare un incarico dirigenziale a Del Piero.