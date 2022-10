Inter, Zhang allontana l’addio: “Futuro mai in discussione”. Buco da 140 milioni – LIVE

Convocato in data odierna l’Assemblea degli azionisti dell’Inter per approvare il bilancio dell’ultimo esercizio: le dichiarazioni del presidente Zhang, Marotta e Antonello

Giornata importante in casa Inter con la convocazione del CDA e dell’Assemblea degli azionisti per approvare il bilancio dell’ultimo anno, con una perdita di 140 milioni per il club di Suning.

Il comunicato dell’Inter al termine dell’Assemblea degli azionisti: “In continuità con la precedente, la stagione si è svolta all’interno di un contesto economico difficoltoso a causa dell’incertezza generata dall’emergenza sanitaria, con un graduale allentamento delle misure di contenimento del contagio solo nella seconda parte della stagione sportiva, e dalle crescenti tensioni internazionali nel 2022. Il Club ha evidenziato risultati che riprendono la progressione positiva iniziata nel periodo precedente la crisi pandemica, facendo segnare il nuovo record di fatturato e una importante riduzione delle perdite, e allo stesso tempo confermando la squadra al più alto livello di competitività, guadagnando la quarta qualificazione consecutiva alla UEFA Champions League, competizione in cui Inter ha raggiunto gli ottavi di finale per la prima volta dopo 10 anni, e aggiungendo due nuovi trofei al Palmares: la 8.a Coppa Italia e la 6.a Supercoppa Italiana”.

Continua il comunicato: “I risultati finanziari della scorsa stagione vedono una crescita di circa €75 milioni dei ricavi consolidati che si attestano a €439,6 milioni, da confrontare con i €364,7 milioni del bilancio precedente. Considerando dati comparabili, ovvero senza considerare nel bilancio 2020/2021 la coda della stagione 2019/2020 disputata ad anno finanziario successivo già iniziato, l’incremento nei ricavi è nell’intorno di €140 milioni. Il bilancio si chiude con una perdita di €140 milioni, ridotta di circa €105 milioni rispetto ai €245,6 milioni del 2021. L’Azionista di Maggioranza ha già manifestato il proprio impegno formale a sostenere il gruppo garantendone il supporto patrimoniale. Il Presidente Steven Zhang ha aperto i lavori dell’Assemblea rivolgendosi ai soci con un bilancio degli anni segnati dall’emergenza sanitaria e ribadendo la progettualità per il futuro del Club da parte dell’Azionista di maggioranza:

Al termine dell’Assemblea hanno preso la parole di il presidente Steven Zhang, l’amministratore delegato area sportiva Marotta e l’Ad finanziario Antonello“.

ZHANG – “In questo periodo così complesso sono cambiate tante cose, ma non il nostro amore per l’Inter e la nostra passione. Questi sono stati 3 anni difficili, ma li abbiamo affrontati insieme con determinazione e ambizione, vincendo tre titoli dopo 11 anni di attesa. Il futuro del club non è mai stato in discussione e la nostra visione per l’Inter è chiara. Il nostro impegno è a lungo termine, volto a garantire un futuro all’altezza della storia dei nostri colori. È necessario continuare su questa strada, spinti dall’ambizione sportiva, grazie alla passione dei nostri tifosi in tutto il mondo. È per loro che il club lotta per la seconda stella, per la vittoria su tutti i campi da gioco, e si impegna su tutti i tavoli istituzionali per assicurare un progetto di crescita sostenibile per questo settore”.

IN AGGIORNAMENTO