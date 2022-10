Roma, squalifica Zaniolo: la decisione ufficiale del club

Tre giornate di squalifica complessive per Nicolò Zaniolo in Europa League e la Roma ha preso una decisione ufficiale sulla questione

Le difficoltà in campo per Nicolò Zaniolo si sommano a quelle fuori dal terreno di gioco per l’attaccante della Roma. In questo inizio di stagione sicuramente ci si aspettava di più dal giovane prodigio in grado di fare la differenza con i suoi strappi e le sue giocate.

Per ora però il numero di gol in campionato e in Europa League è ancora fermo a zero, oltre ad alcune prestazioni discutibili. Tra queste ultime c’è sicuramente la partita contro il Real Betis allo Stadio Olimpico persa per 1-2 dai giallorossi. Dopo aver subito il rocambolesco gol del vantaggio spagnolo, Zaniolo ha perso la testa calciando a palla lontana l’avversario e ricevendo il cartellino rosso. Proprio su questa espulsione la Roma ha deciso di prendere una posizione in queste ore.

Roma, squalifica Zaniolo: depositato il ricorso

Sono state ben tre le giornate di squalifica per Nicolò Zaniolo a seguito dell’espulsione contro il Real Betis. Una giornata è stata data subito dal giudice sportivo all’attaccante della Roma, mentre altre due sono arrivate a due settimane di distanza dall’espulsione.

Così la Roma ha deciso di scendere in campo ora. Infatti il club giallorosso ha ufficialmente depositato il ricorso all’Uefa per la squalifica di Zaniolo. Due giornate il giocatore le ha già scontate rimanendo fuori contro il Real Betis in Spagna e ieri contro l’Helsinki. L’obiettivo della Roma ovviamente è quello di cercare di ridurre di una giornata la squalifica di Zaniolo, così da riaverlo a disposizione per l’ultima giornata della fase a gironi contro il Ludogorets. La partita di giovedì prossimo sarà di fondamentale importanza per la Roma, poiché sarà obbligata a vincere contro la squadra bulgara per ribaltare la sconfitta per 2-1 nella prima giornata e guadagnare così l’accesso ai sedicesimi di finale di Europa League. Dunque Mourinho avrà bisogno dei suoi uomini migliori tra una settimana e certamente tra questi avrà bisogno anche di Zaniolo, che ha sempre coccolato e spronato.