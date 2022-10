Scartato da Barcellona e Psg, Maldini lo porta al Milan

Paolo Maldini continua a guardare al futuro e mette nel mirino per il Milan un talento scartato da Barcellona e Psg

Un Milan giovane e vincente, è quello che è stato varato in questi anni dal club rossonero sotto l’egida di Elliott. E l’abbrivio sembra proseguirà con Gerry Cardinale, che ha dato fiducia alla dirigenza dell’area sportiva che ha messo la firma sul lungo percorso che ha portato allo scudetto.

Uno dei volti cardine in tal senso è naturalmente Paolo Maldini. L’ex leggenda rossonera si sta rivelando un pilastro del club anche fuori dal campo, con la sua competenza e il suo carisma, che stanno diventando determinanti per proseguire nella costruzione di una squadra all’altezza della situazione e con margini di crescita notevoli. Il dirigente milanista è sempre all’opera, per mettere a segno colpi di prospettiva che possano innervare la rosa e dargli un avvenire luminoso. Nel mirino, adesso, sarebbe finito un talento scartato prima dal Barcellona e poi dal Psg, ma che sta mostrando finalmente le sue doti a tutta l’Europa e per il quale si può scatenare un’asta.

Milan, assalto a Xavi Simons: corsa per beffare le grandi d’Europa

Si tratta di Xavi Simons, ex enfant prodige della cantera blaugrana ma che non ha mai esordito tra i professionisti con i catalani. Prelevato dal Psg, in un anno e mezzo in Francia il trequartista ha accumulato soltanto 11 presenze in prima squadra. Ora, la grande occasione al Psv Eindhoven, dove ha messo insieme numeri già notevoli. In presenze ufficiali, 10 gol e 4 assist in tutte le competizioni. Un ruolino di tutto rispetto, che conferma il bene che si diceva su di lui. Parliamo di un giocatore non ancora ventenne (è un classe 2003), con margini di miglioramento enormi e che potrebbe diventare uno dei prossimi crack internazionali. Lo vedremo all’opera anche ai Mondiali con l’Olanda, dove le attenzioni su di lui potrebbero accendersi ancor di più. Il Milan, secondo il portale spagnolo ‘Fichajes.net’, si lancia nella sfida all’Arsenal e al Liverpool, dove Mikel Arteta e Jurgen Klopp sono due suoi grandissimi estimatori.