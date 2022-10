Juve-Milan, colpo anticipato e triplo allarme: si fa a gennaio

Nei prossimi mesi il centrocampo rimarrà tema centrale per le big di Serie A: ci sono tre big per cui Milan e Juve possono lottare, ma i rossoneri devono stare attenti pure agli assalti esteri per un suo gioiello

Le partite e i campionati, si dice molto spesso, si vincono a centrocampo. Sarà per questo che la mediana è sempre uno dei primissimi reparti che gli allenatori cercano di sistemare, per dare solidità. E al tempo stesso per i direttori sportivi è tutt’altro che semplice costruire il centrocampo e trovare giocatori affidabili. E ovviamente chi trova giocatori adatti se li tiene strettissimi e quando ci sono determinate occasioni di mercato, la bagarre scatta automatica.

I mediani, che siano registi o mezzali, sono quelli da cui si comincia a costruire o ricostruire la rosa. E poi ci sono vecchi pallini, come quelli della Juventus. I bianconeri stanno incontrando difficoltà dappertutto, in difesa – nonostante i numeri in campionato – così come al centro del campo. Pogba è ancora ai box, sta tornando in gruppo ma serve cautela e ancora non è stabilita la data del rientro. McKennie non è al top, Paredes non sta incidendo come ci si aspettava e lo stesso Allegri non sempre lo sgancia tra i titolari. Male anche Locatelli, con Rabiot che è forse l’unico a dare segnali positivi. Al tempo stesso il Milan, invece, ha trovato grande stabilità e una solidità importante con Tonali, Bennacer ma anche Krunic e Pobega che danno una grande mano. Per crescere, però, serve anche molta esperienza internazionale. E lo anche il Barcellona.

Il Barcellona cerca rinforzi: la Juve è avvisata. Milan, occhio a Tonali

Parlavamo di pallini e pupilli. La Juve ne ha almeno due in mezzo al campo, Jorginho e Kante. Entrambi sono attualmente di proprietà del Chelsea, ma soprattutto in scadenza 2023. In estate possono andare via a zero, firmando già a febbraio. L’italobrasiliano sta trovando continuità, è reduce da quattro partite di fila da titolare tra campionato e Champions. Sembrava ai margini, è tornato ma la voglia di rientrare in Italia non è da sottovalutare. Kante è infortunato, starà fuori diverse settimane ma la caratura del calciatore non si discute. Su di loro la Juventus è vigile da sempre, anche Inter e Milan erano state accostate.

Ma entrambi rientrano nella lunga lista di giocatori osservati dal Barcellona per il prossimo anno. I blaugrana studiano i prossimi colpi, a centrocampo i due giocatori del Chelsea sono potenzialmente obiettivi molto concreti, soprattutto Jorginho. Ma oltre a loro due, come secondo ‘Sport’ c’è anche Sandro Tonali. Il campioncino rossonero sarebbe finito in questo lungo elenco di nomi, tra quelli più prestigiosi insieme a Goretzka, Rice, Rodri e Ruben Neves che sarebbe il primo obiettivo. Di certo Tonali è tra quelli più complicati da raggiungere, ma sintomatico di come le grandi annate del Milan abbiano attirato inevitabilmente le mire dei top club sui suoi big e Maldini debba cominciare a difendersi. Così come la Juve è costretta ad anticipare la concorrenza tornata alla carica per Jorginho e Kante.