La risposta di Tiago Pinto ha stupito tutti: promessa su Abraham

Per la Roma è arrivato il momento della resa dei conti. La partita di stasera contro l’Helsinki è fondamentale per il passaggio del turno. Prima del match ha parlato Tiago Pinto

La Roma non ha alternative in Europa League: l’unica possibilità è la vittoria per sperare nella qualificazione ai sedicesimi della competizione.

Di fronte, però, c’è l’Helsinki che non è affatto avversario semplice da affrontare, sia per la difficile trasferta sia perché si gioca su un campo sintetico e José Mourinho ha già precisato quanto sia diverso e quanto possa avvantaggiare la squadra di casa. In ogni caso, Tiago Pinto prima del match si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’, parlando prima di tutto della sfida contro il Napoli: “Contro di loro abbiamo sporcato bene la partita, ma ci è mancata un po’ di freddezza quando si trattava di fare gol. Nelle ultime partite i nostri attaccanti non hanno segnato, è vero, ma ora serve ritrovare fiducia“. E poi ha precisato: “Si parla tanto di Abraham, ma io penso lui sarà il nostro capocannoniere a fine stagione. È una punta che lavora tanto per la squadra, ha conquistato due rigori decisivi. Comunque è vero che nelle ultime partite siamo stati meno efficaci”.

Tiago Pinto analizza il match contro l’Helsinki

Le cose in Europa League non sono andate benissimo fino ad ora, ma Tiago Pinto ha suonato la carica: “Ovviamente ci aspettavamo di avere più punti, ma siamo ancora in tempo per fare quelli che bastano. L’importante è andare avanti nella competizione. L’anno scorso anche in Conference non abbiamo fatto un buon girone, poi abbiamo vinto la coppa”.

Il dirigente si sofferma anche sulla scelta di Volpato dal primo minuto: “Per noi il settore giovanile è cruciale nel nostro progetto. Cristian lavora con la squadra da tanti mesi, Mourinho ha pensato che in questa partita potrà fare bene. Sono contento che stasera giochi lui, come sono felice quando gioca Bove, Faticanti o altri giovani. Ora spetta a Volpato dimostrare il suo valore in campo”. Possibili novità invece su Bove: il giovane centrocampista avrebbe voluto avere maggiore spazio per questo, riportano indiscrezioni di Calciomercato.it, non si esclude un addio a gennaio.