DIRETTA Europa League, HJK Helsinki-Roma | Formazioni UFFICIALI LIVE

Per la quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League, la Roma di José Mourinho vola in Finlandia per affrontare l’HJK Helsinki

Partita da dentro o fuori per la Roma che, per il quinto turno della fase a gironi dell’Europa League, fa visita all’HJK Helsinki, fanalino di coda del raggruppamento, ma con ancora la possibilità di arrivare al terzo posto che vale la Conference League.

I giallorossi di José Mourinho arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta, subita nel finale, in campionato contro il Napoli del grande ex Luciano Spalletti: decisiva la grandissima rete realizzata da Victor Osimhen. Nel precedente turno della competizione europea, invece, la squadra capitolina ha pareggiato per 1-1 sul campo della capolista Betis Siviglia. Contro gli avversari di giornata, lo ‘Special One’ e i suoi uomini hanno bisogno dei tre punti per continuare a coltivare la speranza di passare il turno, in attesa del risultato del Ludogorets. Di contro, i finlandesi freschi vincitori del titolo nazionale, hanno lo stesso obiettivo degli avversari di giornata: vincere per non perdere il treno del terzo posto che porta alla Conference League. E la squadra guidata da Toni Koskela ce la metterà tutta, con l’aiuto del pubblico di casa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Bolt Arena’ di Helsinki.

FORMAZIONI UFFICIALI HJK-ROMA

HJK HELSINKI (3-4-3): Hazard; Hoskonen, Halme, Peltola; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj, Browne; Hostikka, Olusanya

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Vina; Zalewski, Pellegrini, Cristante, Camara, El Shaarawy; Volpato, Abraham. All. Mourinho

Ibanez non c’è neanche in panchina: una indisposizione l’ha messo fuori causa.

CLASSIFICA GRUPPO C: Betis Siviglia 10 punti; Ludogorets 4; Roma 3; HJK Helsinki 1