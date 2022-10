DIRETTA Europa e Conference League: Lazio-Midtjylland e Fiorentina-Basaksehir | Le formazioni ufficiali LIVE

Quinta giornata della fase per la Lazio in Europa League e la Fiorentina in Conference League: avversari il Midtjylland e il Basaksehir

Dopo i rispettivi impegni in campionato, la Lazio e la Fiorentina scendono in campo per la quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League e della Conference League.

I biancocelesti di Maurizio Sarri, orfani dell’infortunato bomber e capitano Ciro Immobile, sono reduci dalla splendida vittoria ottenuta in campionato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nel gruppo F della competizione europea, invece, regna un grandissimo equilibrio: tutte le squadre, compresi gli avversari di giornate del Midtjylland guidati in panchina dallo spagnolo Albert Capellas, sono a quota 5 punti. A decidere il passaggio del turno, saranno le ultime due sfide in programma oggi e tra sette giorni, quando i capitolini voleranno a Rotterdam per affrontare il Feyenoord. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-MIDTJYLLAND

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Tychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Martinez, Olsson, Evander; Isaksen, Dreyer, Sisto. All. Capellas

CLASSIFICA GRUPPO F: Feyenoord, Midtjylland, Lazio e Sturm Graz 5 punti

Per il quinto turno della Conference League, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita i turchi del Basaksehir, in vetta alla classifica del gruppo A con 10 punti. I viola sono reduci dalla sconfitta casalinga, subita all’ultimo respiro e non senza polemiche, contro l’Inter di Simone Inzaghi e hanno grandissima voglia di rivalsa. La qualificazione è ad un passo, con tre punti è assicurata, ma può bastare anche un pareggio se gli Hearts non riusciranno a battere il Riga nell’altro incontro del girone. Di contro, però, la squadra guidata dall’ex interista Emre Belozoglu non ha alcuna intenzione di rendere la vita facile ai toscani e cercherà in tutti i modi di tenere il primo posto in classifica per avere un miglior sorteggio al turno prossimo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-BASAKSEHIR

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouamé, Jovic, Saponara. All. Italiano

BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Aleksic, Biglia, Tekdemir; Turuk, Okaka, Chouiar. All. Emre Belozoglu

CLASSIFICA GRUPPO A: Basaksehir 10 punti; Fiorentina 7; Hearts 3; Riga 2