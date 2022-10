Calciomercato Juventus, rescissione immediata dopo la disfatta europea

L’ultimo turno europeo ha certificato aritmeticamente l’eliminazione del club dalla fase a gironi di Champions League

Sono arrivati importanti verdetti al termine dell’ultima giornata europea che si è disputata tra martedì e mercoledì. Diversi club, dati tra i favoriti alla vigilia dell’attuale edizione della Champions League, a sorpresa sono già stati eliminati dalla fase a gironi con un turno d’anticipo.

Tra questi ovviamente ha fatto scalpore l’eliminazione del Barcellona che, dopo aver investito tantissimo durante lo scorso mercato, è stata eliminata da Inter e Bayern Monaco. Ma non solo, perché anche l’Atletico Madrid ha perso la chance di approdare agli ottavi di finale sbagliando un rigore all’ultimo secondo del match pareggiato contro l’Eintracht Francoforte.

Champions da dimenticare anche dalla Juventus, buttata fuori dal Benfica a causa della doppia sconfitta contro i portoghesi tra andata e ritorno. I bianconeri hanno mostrato diversi limiti all’interno della propria rosa, viziati allo stesso tempo da numerosi infortuni: da Chiesa a Pogba, passando per gli stop di Angel Di Maria. E’ in difesa, però, che la squadra di Allegri ha destato maggiore preoccupazione in questo avvio di stagione.

Calciomercato Juve, occasione dal Barcellona: si tratta la rescissione di Jordi Alba

La poca costanza di Alex Sandro e De Sciglio sulla corsia di sinistra, ad esempio, è divenuto un problema non di poco conto. Tra i tanti candidati per il ruolo sondati dalla Juventus, tra cui il terzino del Benfica Alejandro Grimaldo, la grande occasione potrebbe essere offerta proprio dal Barcellona.

Come riferito nelle scorse ore da ‘Sport’, il club blaugrana – scottato dall’eliminazione in Europa – starebbe accelerando il processo di rinnovamento della formazione di Xavi. Oltre all’addio di Busquets a costo zero al termine dell’attuale stagione, Laporta starebbe trattando con Piqué e Jordi Alba la rescissione anticipata dei loro contratti.

Se il centrale ha più volte ammesso di essere disposto a farsi da parte, il terzino spagnolo non avrebbe invece alcuna intenzione di lasciare il Barcellona ad un anno dalla scadenza fissata per il giugno 2024. Secondo il diario catalano, però, Jordi Alba potrebbe dire addio già il prossimo gennaio qualora non si ricucisse il rapporto con la dirigenza. Un’opportunità inaspettata per la Juventus che in passato, insieme all’Inter, ha già seguito il calciatore.