Sceglie la Juventus per essere titolare: due addii per fargli spazio

Il club bianconero si rivolge al mercato per aggiustare le lacune mostrate in questo inizio di stagione dalla propria rosa

Con un turno di anticipo rispetto all’ultima giornata, la Juventus è già uscita di scena dai dall’attuale edizione della Champions League. In un gruppo che la vedeva favorita insieme al Paris Saint Germain, la squadra allenata da Allegri ha pagato a carissimo prezzo la doppia sconfitta rimediata tra andata e ritorno contro il Benfica.

Nel match giocato ieri sera all’Estádio da Luz, dopo i due successi di fila ottenuti in campionato ci si sarebbe aspettati una reazione d’orgoglio anche in Europa per tenere accese le ultimissime speranze legate ad una qualificazione agli ottavi. E invece, a causa di numerosi errori commessi soprattutto dalla propria difesa, la Juventus non ha retto ai colpi di uno scatenato Benfica che ha messo in ginocchio la retroguardia bianconera.

L’unica buona notizia dalla serata di ieri per Allegri è arrivata solamente sul finale. L’impatto devastante del giovanissimo Iling-Junior ha viziato le due reti bianconere che avevano fatto pensare ad un certo punto anche ad una clamorosa rimonta: prima con l’assist al bacio per Milik dalla sinistra, poi – sempre con la stessa giocata sulla fascia – con il pallone messo in mezzo e spedito in rete da McKennie dopo un rimpallo favorevole.

Calciomercato Juve, accordo con Grimaldo: vanno via in due

Uno dei calciatori che più ha impressionato nel Benfica è stato senz’altro lo spagnolo Alejandro Grimaldo. Il terzino sinistro, nel mirino di Inter e Juventus, al termine della stagione andrà in scadenza di contratto e non sembra intenzionato a prolungare il suo accordo con i portoghesi. Il calciatore cresciuto nelle giovanili del Barcellona potrebbe approdare la prossima estate proprio in Serie A a costo zero.

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, la Juventus sarebbe molto vicina alla chiusura di un accordo con Grimaldo. Uno scenario già anticipato lo scorso settembre da Calciomercato.it e che potrebbe chiudersi con esito positivo entro il prossimo gennaio. In uscita, invece, il club bianconero dovrà liberarsi sia di Alex Sandro che di De Sciglio.

La Juve per il prossimo giugno ha in mente una vera e propria rivoluzione sulla fascia sinistra, una delle posizioni più contestate dai tifosi negli ultimi tempi. E proprio possibilità di poter essere considerato un titolarissimo in un progetto ambizioso, avrebbe portato Grimaldo a valutare con grande interesse sin da subito la proposta bianconera.