Addio Juve a gennaio? Di Maria infiamma i social: “Ho deciso”

L’annuncio a sorpresa dell’esterno argentino dopo le voci sul suo possibile ritorno al Rosario Central

E’ stato particolarmente polemico l’impatto avuto da Angel Di Maria con la maglia della Juventus. L’esterno argentino, sbarcato a Torino dopo una lunga telenovela la scorsa estate, tra alti e bassi in maglia bianconera ha fatto parlare di sé in questo inizio di stagione soprattutto per i tanti infortuni di natura muscolare.

Del suo futuro si è parlato parecchio, alla luce del solo anno di contratto siglato con la Juve. C’è chi nei giorni scorsi ad esempio ha ipotizzato un addio anticipato già al prossimo gennaio, al termine dei Mondiali di Qatar che ‘El Fideo’ giocherà con la ‘camiseta albiceleste’ dell’Argentina. Dopo le smentite rilanciate già settimana scorsa da Calciomercato.it, sono arrivate anche quelle ufficiali del calciatore su ‘Instagram’.

Questo lo sfogo con cui ha esordito pochi minuti fa da Di Maria nel post pubblicato: “Non sono abituato a dare spiegazioni quando leggo queste bugie, ma è ora di darle. Non so chi ha inventato le voci che parto a gennaio, le mie dichiarazioni che avete letto e sentito dove dico che andrò in pensione al ‘Rosario Central’ (il club da cui sono partito) sono recenti, ma sono dichiarazioni che ho fatto dal giorno in cui sono arrivato per la prima volta a giocare qui in Europa nel 2007”.

Calciomercato Juventus, Di Maria rimane: “Non partirò a gennaio”

Proseguendo con il comunicato diffuso, Di Maria ha annunciato la sua permanenza fino al termine della stagione in maglia Juve: “Ciò non significa che voglio partire OGGI, né partirò a gennaio, per favore smettete di inventare notizie, sono molto felice in questo grande club, molto felice in questa città e quando sarò di nuovo in forma, darò alla squadra il meglio di me come ho sempre fatto quando ho giocato qui e in tutte le altre squadre dove sono stato. Amo giocare a calcio, non mi piace guardare le partite da casa, mi piace giocarle, quindi per favore non credete a tutto quello che leggete perché non aiuta, offusca solo il mio nome e il nome del club”.