Allegri esonerato per un ct: hanno già deciso nome e data

Dopo l’eliminazione dalla Champions League la posizione dell’allenatore della Juventus è tornata in discussione

Dovrà ancora attendere due giorni la Juve prima di tornare in campo per cercare di riscattare la brutta sconfitta rimediata in Champions League contro il Benfica. Il prossimo turno di campionato vedrà infatti la squadra bianconera impegnata questo sabato alle 18.00 contro il Lecce per l’anticipo della dodicesima giornata di Serie A.

Ovviamente un risultato positivo non basterebbe a cancellare la delusione rimediata lo scorso martedì per l’eliminazione dalla fase a gironi di Champions in un gruppo che vedeva la squadra di Allegri grande favorita per il passaggio del turno insieme al Paris Saint Germain. Ma allo stesso tempo una vittoria potrebbe consentire alla stessa Juve di incasellare la terza vittoria di fila e non perdere quota con la parte alta della classifica.

Da qui alla sosta di metà novembre vi saranno ancora altre quattro giornate di campionato, le quali – in virtù del deludente rendimento in Champions League – potrebbero anche rivelarsi decisive per il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Nonostante il momento negativo attraversato il tecnico continua a sentire la fiducia della società nei suoi confronti, forte di un contratto molto oneroso che lo lega al club fino al 2025.

Calciomercato Juve, scelto un commissario tecnico con l’esonero di Allegri

Come dicevamo, qualora le prossime quattro partite in campionato dovessero riservare della brutte sorprese, la Juventus potrebbe prendersi del tempo per decidere se cambiare o meno allenatore durante la sosta dei Mondiali, scegliendo dunque di esonerare Allegri. Nel sondaggio ideato questa mattina su Calciomercato.it, è stato chiesto agli utenti di Telegram quale commissario tecnico vedrebbero eventualmente di buon occhio per la panchina bianconera.

Il risultato finale è stato figlio di un testa a testa sino all’ultimo voto ed ha visto trionfare con il 37% Luis Enrique. L’allenatore della Spagna ha già allenato la Roma in Serie A e al termine dei prossimi Mondiali potrebbe effettivamente decidere di cambiare aria. Chi ha allenato in Italia, poi, è Didier Deschamps, ex allenatore della Juve votato dal 36% degli utenti per un ritorno a Torino.

Nettamente staccati alle spalle i due commissari tecnici Roberto Martinez del Belgio e Lionel Scaloni dell’Argentina. Al 13% invece è stata votata l’opzione ‘altro’ nella quale è stato fatto soprattutto il nome di Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana e più volte accostato alla Juventus.