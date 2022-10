Inter, via a gennaio nonostante la Champions: Inzaghi spiazzato

L’Inter esulta per il passaggio del turno in Champions League, ma Inzaghi è preoccupato dalle voci di mercato: un big nel mirino

Due mesi fa, al momento del sorteggio dei gironi di Champions League, appariva difficile immaginare una Inter addirittura in grado di strappare il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo. Ma i nerazzurri sono riusciti a sopravvivere al girone della morte e ad approdare alla fase ad eliminazione diretta.

La squadra di Inzaghi è riuscita nell’impresa di estromettere il Barcellona, certo lontano dai suoi fasti di un tempo ma comunque una big riconosciuta a livello continentale. Le due gare contro i catalani, con il successo a San Siro e il pari, pur se rocambolesco, al Camp Nou, hanno spianato la strada, con la vittoria di ieri per 4-0 con il Viktoria Plzen a suggellare il raggiungimento del primo, importante, traguardo stagionale. I nerazzurri possono sorridere e guardare al futuro con ottimismo, potendo concentrarsi adesso sulla risalita in campionato. C’è ancora molto da fare per ricucire il gap con le primissime in classifica. Inzaghi è comunque venuto fuori dal momento più difficile e ha ritrovato la sua Inter. Soprattutto, ha ritrovato Lukaku dopo due mesi di stop, e non è poco. Ma il tecnico nerazzurro guarda con preoccupazione all’evolversi del mercato, il club milanese dovrà fare attenzione ai nuovi assalti, a gennaio, per un big.

Inter, occhio al Chelsea: ritorno alla carica per Dumfries

Il Chelsea torna a mettere nel mirino, come era già accaduto in estate, Denzel Dumfries. L’esterno olandese sta confermando le sue doti e una grande affidabilità in fascia destra e i londinesi, per il mercato invernale, vanno a caccia di un innesto in quella zona di campo, per ovviare all’infortunio di Reece James. Il laterale britannico, che si è fermato nel match a San Siro con il Milan, dovrà rinunciare al Mondiale e dovrebbe tornare a disposizione per gennaio, ma le sue condizioni, visto il tipo di infortunio, saranno tutte da valutare. Il profilo di Dumfries, perciò, con la benedizione di Potter, stando a ’90min.com’ in Inghilterra torna di grande attualità.