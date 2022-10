L’infortunio cambia i piani: fuori 4 mesi e prestito Inter

Magic moment per l’Inter che vince contro il Viktoria Plzen e strappa in anticipo il pass per gli ottavi di Champions. Intanto il mercato si muove e dall’estero una squadra spagnola potrebbe anche bussare

Il cambio di marcia in casa Inter c’è stato e si è percepito forte e chiaro. I nerazzurri hanno ottenuto il lascia passare per gli ottavi di Champions con una giornata d’anticipo grazie al successo casalingo contro il Viktoria Plzen, confermando un momento complessivamente positivo che la compagine di Inzaghi sta cavalcando sia in ambito europeo che in campionato.

L’Inter è infatti in fase di rinascita dopo un inizio altalenante con il tecnico meneghino che sta costruendo certezze su cui poggiare l’attuale progetto nerazzurro. C’è però anche chi non è ancora riuscito al 100% a calarsi nella nuova realtà, visto anche il comprensibile salto di qualità fatto in estate. Il riferimento è a Kristjan Asllani, centrocampista albanese arrivato dall’Empoli che per ora non è ancora riuscito a sfruttare al meglio le poche chance arrivate.

Calciomercato Inter, Betis a caccia di un centrocampista: Asllani invece vuole minuti

Intanto proprio il nome di Asllani potrebbe tornare già a risuonare in ottica calciomercato. In Spagna infatti, come evidenziato da ‘elgoldigital.com’ cambiano le strategie del Real Betis che aveva pronto l’ingaggio di Mauro Arambarri, centrocampista del Getafe. I piani sono però cambiati a causa di un infortunio rimediato dal mediano uruguaiano costretto quindi ad un’operazione che lo terrà lontano dai campi per circa 4 mesi. La squadra di Siviglia ha quindi deciso di sospendere il suo possibile acquisto e dovranno dunque eventualmente andare a caccia di un altro calciatore.

In questo contesto potrebbe anche infilarsi un eventuale ipotesi Asllani che all’Inter gioca molto poco. Nei giorni scorsi proprio il minutaggio dell’albanese era un tema, anche se la volontà è chiaramente quella di proseguire insieme. Il Betis dal canto suo in emergenza potrebbe anche provare a chiedere un prestito che verrebbe rispedito direttamente al mittente dall’Inter che crede nelle qualità del calciatore.

Asllani finora ha raccolto 9 presenze totali tra Serie A e Champions League con un complessivo di appena 199 minuti, il tutto senza gol o assist.