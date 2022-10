Milan, ‘rosso’ di 66 milioni: richiesta UFFICIALE sulla Superlega

È arrivata l’approvazione ufficiale del bilancio del club rossonero: il Milan ha ridotto le perdite a 66 milioni, nota sulla Superlega

Poker sontuoso del Milan in Champions League. I rossoneri dovevano vincere a Zagabria e hanno portato a termine la missione nel miglior modo possibile. Giova non poco, inoltre, il ko del Salisburgo per mano del Chelsea, in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Adesso, infatti, gli uomini di Stefano Pioli potranno anche mettere a referto un pareggio con gli austriaci, nell’ultima e decisiva sfida del girone.

Non solo, però, questioni di campo: la società meneghina è sempre molto attenta al tema bilancio. A tal proposito, “l’Assemblea degli Azionisti ha approvato quest’oggi il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, presentato dal Consiglio d’Amministrazione in data 29 settembre 2022“, si legge nel comunicato ufficiale pubblicato stamante dal club rossonero. I dati confermano il percorso positivo svolto dal Milan a livello finanziario negli ultimi anni. Entrando più nello specifico, si registra un ‘rosso‘ di 66,5 milioni di euro, cifre in netto miglioramento rispetto al precedente – 96,4 milioni. Il cammino di risanamento, dunque, si va sempre più consolidando. A testimonianza di ciò, abbiamo anche una rilevante riduzione dell’indebitamento finanziario, ossia 28,4 milioni fino allo scorso 30 giugno. Il patrimonio netto positivo, invece, ammonta a 137,5 milioni.

Milan | Stadio, Uefa e Superlega: richiesta UFFICIALE dell’APA

Inoltre, è stata rilasciata una nota anche dall’associazione dei piccoli azionisti del club (APA), con una chiara richiesta in riferimento a Stadio, Uefa e Superlega: “APA Milan, intervenuta in assemblea di AC Milan, ha votato a favore del bilancio d’esercizio 2021/22. APA Milan ha chiesto, inoltre, al consiglio d’amministrazione chiarimenti su come il nuovo azionista intenda impostare il lavoro su alcuni temi fondamentali, come il nuovo stadio, il rapporto con l’UEFA e la Superlega“.

Sull’approvazione del bilancio si è così espresso Paolo Scaroni: “La conquista del 19esimo Scudetto e il crescente valore del brand Milan confermano il percorso di crescita intrapreso dal Club – ha dichiarato il presidente rossonero -, dentro e fuori il terreno di gioco. I risultati presentati oggi sottolineano una costante inversione di tendenza, avvenuta nonostante la crisi del settore e dell’economia generale. Sono convinto che grazie alla visione strategica di Gerry Cardinale, avvalendoci delle esperienze e competenze di RedBird in ambito sportivo e finanziario, saremo in grado di potenziare ancora di più il Milan del futuro, sostenibile e vincente. Continuando ad emozionare i tifosi rossoneri in tutto il mondo“.