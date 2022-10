Inter-Viktoria Plzen, voti e tabellino primo tempo: Dzeko fa per tre, Dumfries non sgasa

Inter-Viktoria Plzen: voti e tabellino del primo tempo del match di San Siro valido per la fase a gironi di Champions League. Nerazzurri sul doppio vantaggio grazie a Mkhitaryan e Dzeko

L’Inter si sblocca dopo la mezz’ora e grazie a Mkhitaryan e Dzeko, chiudendo sul doppio vantaggio il primo tempo del match di San Siro contro il Viktoria Plzen.

Qualificazione agli ottavi di Champions League sempre più vicina per la squadra di Inzaghi: Dzeko fa per tre nel reparto offensivo, serve i compagni e firma la rete del raddoppio. Ad aprire le danze ci pensa Mkhitaryan, ottimamente servito da Bastoni. Primo tempo da protagonista anche per Dimarco, non sgasa invece sulla destra Dumfries. Meno brillante del solito negli ultimi sedici metri Lautaro Martinez.

INTER

Onana 6

Skriniar 6,5

Acerbi 6

Bastoni 7

Dumfries 5,5

Barella 6,5

Calhanoglu 6

Mkhitaryan 6,5

Dimarco 7

Dzeko 7,5

Lautaro Martinez 5,5

All. Inzaghi 6,5 (Farris in panchina)

VIKTORIA PLZEN

Stanek 6,5

Hejda 5

Pernica 5,5

Tijani 5

Havel 5

Bucha 6

Kalvach 5,5

Mosquera 6

Jirka 4,5

Vlkanova 5,5

Bassey 5,5

All. Bilik 5,5

Arbitro: Ekberg 6

TABELLINO

INTER-VIKTORIA 2-0

35′ Mkhitaryan; 43′ Dzeko

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposozione: Handanovic, Cordaz, de Vrij, D’Ambrosio, Darmian, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Asllani, Carboni, Correa, Lukaku. Allenatore: Inzaghi (Farris in panchina)

Viktoria Plzen (3-4-2-1): Stanek; Hejda, Pernica, Tijani; Havel, Bucha, Kalvach, Mosquera; Jirka, Vlkanova, Bassey. A disposizione: Jedlicka, Tvrdon, Cermak, Holik, Jedlicka, Chory, Ndiaye, Pilar. Allenatore: Bilik

Arbitro: Ekberg (Svezia)

VAR: Dankert (Germania)

Ammoniti: Mosquera (V)

Espulsi:

Note: recupero 1′