Inter-Viktoria Plzen, nervi tesi nel finale “Calcio nel sedere”

Inter avanti a fine primo tempo contro il Viktoria Plzen, ma negli ultimi minuti si scaldano gli animi: “Calcio nel sedere”

Il futuro dell’Inter in Champions League si decide questa sera. I nerazzurri infatti vincendo contro il Viktoria Plzen i nerazzurri andrebbero a strappare il pass per l’accesso agli ottavi di finale della competizione europea, in un girone da incubo con Bayern Monaco e Barcellona.

La squadra di Inzaghi, non presente in panchina per squalifica, parte subito bene e trova due gol di vantaggio nella prima frazione di gara. Ad andare a segno sono Henrikh Mkhitaryan di testa ed Edin Dzeko. Tutto perfetto dunque per i nerazzurri nel primo tempo, ma nei minuti finali si scaldano gli animi. Infatti arriva un calcio a un giocatore dell’Inter che fa scattare un po’ di nervosismo in campo. L’arbitro ha visto tutto e punisce il giocatore del Viktoria Plzen.

Inter-Viktoria Plzen, Mosquera colpisce Onana con un “calcio nel sedere”

Un primo tempo da vera Inter a San Siro contro il Viktoria Plzen. I nerazzurri infatti sono riusciti a collezionare un doppio vantaggio contro la squadra ceca firmato da Mkhitaryan e Dzeko. Una partita in cui l’Inter ha avuto in mano il pallino del gioco e non ha mai rischiato, ma si scalda l’ambiente intorno al minuto 45′.

Nel finale di primo tempo però si accendono gli animi perché Mosquera, giocatore del club cieco, secondo quanto riportato da Alessandro Alciato su ‘Amazon Prime’, avrebbe dato un “calcio nel sedere a Onana”, facendo scattare un po’ di nervosismo in campo e rimediando il cartellino giallo. Termina il minuto di recupero concesso dall’arbitro e le squadre vanno a riposo con la situazione che si è risolta velocemente e gli animi che sono tornati a essere distesi. Ora nel secondo tempo i nerazzurri dovranno tornare in campo con lo stesso spirito della prima frazione, cercando ulteriori gol per chiudere la questione qualificazione senza aspettare la partita di questa sera tra Barcellona e Bayern Monaco. Per ora è missione compiuta per la squadra di Inzaghi, che con i tre punti approderebbe automaticamente agli ottavi.