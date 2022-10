Inzaghi si gode il ritorno di Lukaku: “Voglia pazzesca”. Perisic ‘dribblato’

L’Inter sul velluto contro il Viktoria Plzen: i nerazzurri calano il poker e conquistano il pass per gli ottavi di Champions League. Le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi

Missione compiuta per l’Inter che liquida con un perentorio 4-0 il Viktoria Plzen, con l’undici nerazzurro trascinato dagli oltre 70 mila di San Siro.

Qualificazione agli ottavi di Champions League con un turno d’anticipo per la formazione di Simone Inzaghi, malgrado il durissimo sorteggio di Nyon che l’aveva messa di fronte a due big del calibro di Bayern Monaco e Barcellona. L’allenatore interista – che stasera non era in panchina per squalifica – è ovviamente molto soddisfatto al termine della gara in conferenza stampa, esultando anche per il rientro col ‘botto’ di Lukaku: “Romelu sarà importantissimo, per due mesi non ce l’abbiamo avuto. Ha una voglia pazzesca. Ma anche gli altri attaccanti ci hanno dato dentro. Correa è entrato molto bene in partita, ha servito un assist delizioso per Lukaku. Lautaro ha fatto un lavoro straordinario anche stasera, mentre Dzeko è stato bravissimo e ha pulito tantissime palle. Adesso che sono tutti a disposizione dovrò essere bravo io a sceglierli di volta in volta”.

IMPRESA – “Stasera avevamo la possibilità di coronare un piccolo sogno e ci siamo riusciti. Era tantissimo tempo che l’Inter non si qualificava agli ottavi e questi ragazzi ci sono riusciti per la seconda volta di seguito. Alla vigilia non era dato per scontato, abbiamo toccato con mano cosa significa affrontare Bayern Monaco e Barcellona”.

CAMPIONATO – “Questa qualificazione ci deve dare grande autostima anche per il campionato. Vogliamo accorciare il gap dalle prime, anche se davanti stanno andando molto forte. Ho la speranza di recuperare tutti e avere la rosa a completa disposizione mi aiterà nelle rotazioni. Mancano ancora tante partite e un’impresa del genere ti dà tanto: per qualche ora dobbiamo godercela, poi penseremo subito alla Sampdoria“.

Inter, Inzaghi esulta: “La Champions ci darà grande autostima”

FASCIA SINISTRA – Inzaghi prosegue: “Perisic dimenticato? Bastoni e Dimarco sono stati bravissimi, dopo una serata del genere non mi va però di parlare di chi c’è e di chi non c’è. Bastoni era due partite che non giocava ed è in crescita, Gosens anche stasera è entrato bene. Ma tutti i ragazzi sono stati bravi: avevamo tutto da perdere, abbiamo fatto una partita seria”.

ZHANG – “Col presidente Zhang c’è un ottimo rapporto, ci siamo visti negli spogliatoi e si è stretto insieme alla squadra. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo stagionale e sappiamo tutti cosa rappresenta la Champions per l’Inter. Sappiamo di aver dato una grande soddisfazione a lui, al club e soprattutto ai nostri tifosi che anche questa sera, nonostante l’orario, sono stati trainanti”.