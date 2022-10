DIRETTA Champions League: Inter-Viktoria Plzen | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Inter-Viktoria Plzen, gara che può decidere il passaggio agli ottavi di Champions

Reduce dalla rocambolesca vittoria all’ultimo minuto in casa della Fiorentina, l’Inter è attesa oggi dalla partita più importante di questo avvio di stagione. Alle 18.45, in casa contro il Viktoria Plzen i nerazzurri si giocheranno il primo match ball per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. In caso di vittoria, infatti, il Barcellona non avrebbe più alcuna possibilità di raggiungere il secondo posto, essendo in svantaggio negli scontri diretti contro la squadra milanese.

Dopo la sconfitta contro la Roma, la squadra allenata da Simone Inzaghi ha inanellato una serie positiva di quattro vittorie e un pareggio e non ha intenzione di fermarsi proprio sul più bello. Una partita decisiva, per la quale l’ex tecnico della Lazio potrà tornare a contare anche su Romelu Lukaku. Dopo il lungo calvario iniziato a fine agosto, l’attaccante belga è tornato nella lista dei convocati e potrà rivelarsi un’arma importante nelle prossime partite prima della sosta.

Ultima nel Gruppo C con zero punti in classifica, la squadra ceca non ha più niente da chiedere a questa competizione, se non l’ambizione di un risultato di prestigio. Per questa sfida, Michal Bilek dovrà fare a meno di Kliment, Kopic e Sykora. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inter-Viktoria Plzen

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Hejda, Pernica, Tijani; Havel, Bucha, Kalvach, Mosquera; Jirka, Vlkanova; Bassey. All. Bilek.

CLASSIFICA GRUPPO C: Bayern Monaco 12; Inter 7; Barcellona 4: Viktoria Plzen 0