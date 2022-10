Proposto dall’agente, scoppia il caso: Milan e Juve al tappeto

Milan e Juventus osservano da lontano mentre al Real Madrid scoppia un caso intorno ad un calciatore di rilievo. Mendes è pronto a muoversi

Milan e Juventus in questo momento sembrano avere obiettivi e potenzialità ben distanti, sia in ambito domestico, con la classifica che sorride e di parecchio ai rossoneri, che in quello europeo dove la truppa di Allegri è freschissima di eliminazione Champions. Eppure a dispetto della discordanza del momento i nomi di due delle grandi storiche del calcio italiano vengono spesso associati anche a potenziali obiettivi in comune. Un nome che stuzzica per il prossimo anno come papabile occasione a costo zero è quello di Marco Asensio, fantasista spagnolo classe 1996 che potrebbe essere arrivato verso il capolinea della sua lunga e gloriosa avventura al Real Madrid.

Al netto del ko di Champions rimediato ieri a Lipsia, la truppa di Carlo Ancelotti sta mettendo in atto un’altra marcia trionfale, con un percorso quasi immacolato in Liga e suggellato anche dai successi contro rivali come Atletico Madrid e Barcellona. Per quanto le cose vadano bene in campo, al di fuori invece qualcosa andrà presto registrato. Il riferimento è proprio ad Asensio, il cui futuro resta nebuloso.

Calciomercato Milan e Juventus, caso Asensio al Real Madrid

In Champions Asensio è tornato in campo da titolare con assist annesso, ma in generale il suo minutaggio continua a non essere del tutto soddisfacente. Le nubi sul suo futuro sono ancora stagliate in cielo in virtù di un contratto in scadenza a giugno 2023 piuttosto complesso da andare a rinnovare. Questo anche per il numero considerevole di squadre che potrebbe avere dietro il maiorchino, che era stato accostato anche a Juventus e Milan.

In Spagna però insistono con un’altra destinazione che a Madrid creerebbe un vero e proprio caso. Secondo quanto evidenziato da Josè Alvarez a ‘El Chiringuito’ Jorge Mendes avrebbe messo sul tavolo del Barcellona il nome di Asensio, proponendolo dunque ai rivali storici del Real. Una decisione forte e pesante quindi quella che si ritroverebbe a prendere il fantasista iberico.