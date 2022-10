Cristiano Ronaldo ha detto sì: firma già a gennaio

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United già durante la sessione invernale del calciomercato per sposare un nuovo progetto

In queste settimane i riflettori continuano ad essere puntati su Cristiano Ronaldo. Ma non per le sue gesta all’interno del rettangolo verde di gioco, come accadeva fino a qualche anno fa. Bensì, la superstar portoghese è al centro di numerose discussione a causa del suo atteggiamento fuori dal campo. Ormai non è più segreto: mister Erik ten Hag non lo considera centrale nel proprio progetto al Manchester United.

Tant’è che, in Premier League, il campione di Madeira è stato quasi sempre relegato in panchina durante questa prima parte di stagione, anche in gare estremamente significative come il derby col City (in cui l’allenatore olandese non ha concesso neanche un minuto all’attaccante). Ronaldo, da tempo, non nasconde un certo disapputo per via di questa situazione e, in tal senso, ha generato diverse polemiche la reazione di CR7 nel finale della gara contro il Tottenham.

Nonostante i compagni stessero avendo la meglio sui rivali londinesi targati Antonio Conte, il classe ’85 ha preferito comunque non sostenere i ‘Red Devils’ fino all’ultimo, rientrando anticipatamente negli spogliatoi (visibilmente deluso e amareggiato). Da ciò è scaturita la severa punizione da parte del club inglese, con Ronaldo messo fuori rosa ed escluso dai convocati per la sentita sfida col Chelsea. Come si esce da un simile scenario? Probabilmente, a questo punto, l’unica soluzione è dirsi addio, in modo da evitare ulteriore scene del genere.

Calciomercato Manchester United, Ronaldo può andare all’Inter Miami a gennaio

Non è da escludere, infatti, che Ronaldo possa intraprendere un’altra strada già nella sessione invernale del calciomercato. Da capire, però, dove potrebbe proseguire la fantastica carriera del portoghese. Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse ancora vivo del Napoli e, dunque, va tenuta sempre in considerazione l’ipotesi Serie A (seppur molto complicata).

Ma, stando a quanto riferisce il portale ‘Todofichajes.com’, il fuoriclasse avrebbe optato per la proposta avanzata dall’Inter Miami (MLS), club il cui presidente è un certo David Beckham. L’operazione in questione, secondo la fonte citata, potrebbe concretizzarsi già a gennaio. L’attuale contratto di CR7, però, ritarderebbe la sua partenza. L’ex Juventus, infatti, vorrebbe percepire l’intero guadagno – ingaggio da 25 milioni netti all’anno – previsto per questa stagione. Jorge Mendes, intato, pare sia volato a Manchester al fine di sistemare l’intricata vicenda. L’approdo di Ronaldo in MLS dopo i Mondiali sembra potersi davvero concretizzare.