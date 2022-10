Nuovo DS alla Juve: si volta pagina con un allenatore impensabile

Rivoluzione in ottica calciomercato Juventus. Il nuovo direttore sportivo sceglierà l’allenatore che sostituirà Allegri in panchina

La clamorosa eliminazione dalla Champions League alla fase a gironi con una giornata di anticipo avrà delle conseguenze in casa Juventus. La sconfitta contro il Benfica ha fatto emergere la necessità di dare una svolta decisiva: bisogna ricostruire da zero o quasi per provare ad aprire un nuovo ciclo vincente.

Al momento sono tutti in discussione, a partire dal tecnico Massimiliano Allegri. Forte di un ricco contratto da 7 milioni di euro più 2 di bonus a stagione fino al 2025, l’allenatore livornese difficilmente presenterà le proprie dimissioni nonostante un avvio di stagione fallimentare. Ma anche il futuro di tanti calciatori è in bilico, per non parlare della dirigenza bianconera, finita tutta sotto esame. Nonostante le critiche di tanti tifosi, l’unico che dovrebbe rimanere sicuramente al suo posto è il presidente Andrea Agnelli. Almeno stando a quanto affermato dal noto giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini che sul suo account Twitter rivela: “Azzeramento della struttura? Sul presidente non credo, su Arrivabene, Nedved e Cherubini sì. In prospettiva per voltare pagina e riaprire un nuovo ciclo alla Juventus si punterà su uno di questi 3 profili: Giovanni Carnevali (del Sassuolo), Cristiano Giuntoli (del Napoli) e Andrea Berta (dell’Atletico Madrid). Prima la struttura societaria poi il capitolo allenatore”.

Calciomercato Juventus, nuovo allenatore: “Attenzione a Gasperini”

Detto che nella nuova dirigenza potrebbe rientrare anche il grande ex Alessandro Del Piero, spetterà quindi al nuovo direttore sportivo della Juve scegliere chi sarà il prossimo allenatore, posto che anche qualora dovesse finire questa stagione, difficilmente Allegri verrà confermato per la prossima. A tal proposito lo stesso Paganini spiega che “con Agnelli la vedo duro circa il ritorno di Conte” e che la pista che porta a Zidane “è difficile in questo momento”. C’è invece un’altra pista che secondo il noto giornalista sportivo sarebbe da tenere a mente e che finora sembrava impensabile: “Dipende da come finirà la stagione, ma non scarterei l’ipotesi Gasperini se dovessero puntare su un tecnico italiano”. Anche per l’attuale allenatore dell’Atalanta si tratterebbe di un ritorno, dal momento che in passato sedeva sulla panchina della Juventus Primavera.