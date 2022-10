Tegola per Gasperini, c’è la lesione: il comunicato UFFICIALE

Tegola in casa Atalanta, Gian Piero Gasperini perde uno degli uomini fondamentali in rosa: arriva il comunicato ufficiale del club

Le ultime tre partite sono state molto pesanti per l’Atalanta. Proprio in queste tre partite la ‘Dea’ ha perso punti importanti che l’hanno fatta allontanare dalla capolista Napoli. Ovviamente una tra tutte quella di domenica scorsa contro la Lazio persa per 2-0, senza riuscire mai a contrastare gli uomini di Maurizio Sarri.

Le brutte notizie per Gian Piero Gasperini non sono però ancora finite. Infatti proprio durante la partita di domenica contro la Lazio si è fermato Marten De Roon. Il centrocampista ha avvertito un problema alla coscia destra ed è stato costretto a lasciare il campo nell’ultimo quarto d’ora. Oggi sono arrivati i risultati degli esami strumentali, dai quali non arrivano buone notizie per il tecnico nerazzurro. C’è la lesione

Atalanta, infortunio De Roon: rischia di tornare nel 2023

Il centrocampo dell’Atalanta da anni ormai gira attorno a Marten De Roon. Il centrocampista olandese è infatti colui che dà equilibrio alla squadra di Gian Piero Gasperini, che spesso ha caratteristiche molto offensive.

Proprio De Roon però nella partita persa domenica contro la Lazio ha dovuto lasciare il campo a causa di un guaio muscolare sopraggiunto nell’ultimo quarto d’ora di gara del match. Oggi il centrocampista ha svolto gli esami strumentali che, come riporta il comunicato ufficiale del club, hanno evidenziato una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero, sempre secondo il comunicato della società, sono ancora da stabilire e dipenderanno da come procederà il recupero. La paura per l’Atalanta e per Gasperini ovviamente è che ci sia troppo poco tempo per rivedere Marten De Roon in campo da qui alla pausa per il Mondiale in Qatar. Così l’Atalanta rischia di perdere il suo perno a centrocampo fino al prossimo anno. Sarebbe una pesante tegola per Gasperini che in questo inizio di stagione ha già dovuto fare fronte a diverse assenze, come quella di Duvan Zapata (ora recuperato), oppure quelle di Toloi e Zappacosta.