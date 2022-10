Serie A, UFFICIALE: un solo squalificato per la prossima giornata

Si è esaurita con i posticipi di ieri l’undicesima giornata di Serie A. Che porta in dote anche uno squalificato in vista della prossima giornata. Si tratta di un calciatore espulso per doppia ammonizione

L’11/a giornata di Serie A si è chiusa ieri con le vittorie di Sampdoria e Sassuolo rispettivamente contro Cremonese e Verona. Nelle altre sfide del turno fanno registrare successi importanti il Milan, la Juventus e l’Inter ma soprattutto la Lazio di Maurizio Sarri e il Napoli di Luciano Spalletti nei big match di giornata contro Atalanta e Roma, entrambe in trasferta.

Colpi importanti quindi nelle zone nobili di una classifica che si muove e che dopo undici turni inizia a delineare i propri valori di forza. Nel corso dell’11/a giornata peraltro si registra anche un solo squalificato in vista della prossima gara di Serie A. Si tratta di Luis Muriel che, come ufficializzato da una nota della Lega calcio, salterà una partita di campionato dopo essere stato espulso per ‘doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario’.

Gasperini dovrà quindi attrezzarsi in modo diverso in vista del prossimo turno di Serie A in cui potrebbe anche tornare dall’inizio il rientrante Duvan Zapata.