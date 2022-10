Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 25 ottobre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi 25 ottobre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 25 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ dedica la sua prima pagina alla sfida di Champions League che attende i rossoneri: “Milan, vinci e svolta”. Il club meneghino è chiamato alla difficile partita contro la Dinamo Zagabria, con due risultati a disposizione in uno degli ambienti più caldi sul panorama europeo. Questa sera, poi, scendono in campo anche i bianconeri: “Juve, vinci e spera”. A differenza dei rossoneri, alla compagine di Allegri una vittoria contro il Benfica non basterebbe per passare il turno. Spazio anche all’altra vicenda che vede protagonista la Juventus, fuori dal campo: “Conti bianconeri. La procura: ‘Bilanci alterati’. Indagati in 16”. La colonna laterale è dedicata, invece, a Inter e Napoli. “Calha, Micki e Barella: il trio fa centro (senza Brozovic)”; “Osimhen, Kvara, maturità e gol. Perché si può dire scudetto”. Gli altri titoli di giornata sono: “L’aggressione di Firenze: arrivano i Daspo”; “Samp, Stankovic vince la prima e il Sassuolo vola via”; “Sarri e Mou, via al lungo speciale derby”.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre con le vicende giudiziali che vedono protagonisti i bianconeri: “Juve nella tempesta”, con il sottotitolo che spiega “Allegri a Lisbona si gioca l’Europa, Agnelli rischia il processo”. Ampio spazio anche al Napoli: “Osi, la prepotenza del gol”. Infine, le parole di Lotito sul grande inizio dei biancocelesti: “È la Lazio che voglio”.

‘Tuttosport’ mette in prima pagina le parole di Marcello Lippi: “Vai Max, superami!”. Anche il quotidiano piemontese dedica spazio alla questione bilanci: “Falso in bilancio”, l’accusa alla Juve. Gli altri titoli di giornata: “Milan, Leao deve entrare in Europa”; “L’Inter in Champions si gioca pure Skriniar“; “Milinkovic e Pellegri con grinta alla Ibra“.

Rassegna stampa martedì 25 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

Ci concentriamo stamani sulle aperture dei quotidiani spagnoli. ‘AS’ dedica la prima pagina al Real Madrid: “Por fin Asensio“. Il trequartista spagnolo questa sera potrebbe giocare la sua prima partita da titolare in stagione. La prima pagina di ‘Sport’, invece, è a tinte blaugrana: “Dembélé explota”. Il francese sta disputando un’ottima stagione dopo il rinnovo con il Barcellona. Spazio anche ad un aggiornamento sugli infortunati: “Sergi Roberto, 4 semanas de baja”.