Allarme Vlahovic alla Juve: in lacrime, cosa è successo

Juventus, colpo di scena Vlahovic: le condizioni dell’attaccante serbo, costretto a chiedere il cambio nel match con il Benfica.

Da pochi istanti si è chiusa la contesa del Da Luz, con la Juventus che ha rimediato una sonora sconfitta, capitolando al cospetto del Benfica per 4-3. Passivo pesante, conseguenze ancor più nefaste per la “Vecchia Signora”, che dice addio alla flebile speranza di acciuffare gli ottavi di Champions. Bianconeri eliminati, dunque, senza se e senza ma.

E pensare che all’iniziale vantaggio dei padroni di casa, Vlahovic e compagni avevano pure reagito: il serbo – dopo lungo controllo VAR – aveva momentaneamente pareggiato i conti con una giocata delle sue. Tutto inutile: errori difensivi madornali, letture sbagliate e una sufficienza a tratti disarmante hanno provocato una disfatta assolutamente meritata per i valori espressi. Prova riabilitata soltanto dagli ingressi dei giovani nella ripresa, che hanno contribuito a rendere meno pesante il passivo, ma che non hanno salvato la faccia ad una “Vecchia Signora” a tratti irriconoscibile.

Juventus, Vlahovic sostituito: ecco il motivo

Nella seconda frazione di gioco il lei-motiv non è cambiato, con il Benfica a fare la partita e la Juve che ha provato ad affidarsi a qualche sporadica ripartenza. Ha calamitato non poche attenzioni la sostituzione di Dusan Vlahovic, visibilmente contrito. Il serbo sarebbe stato sostituito a scopo precauzionale, anche se in panchina era in lacrime. Secondo quanto riferito da ‘Sky’, infatti, DV9 si sarebbe fermato in tempo, prima di peggiorare la situazione e riportare un infortunio piuttosto serio.

Alla prima fitta, dunque, di comune accordo con lo staff medico bianconero, Vlahovic si è accomodato in panchina. Un cambio al quale comunque la squadra ha reagito. Nella ripresa la compagine di Allegri, galvanizzata dagli innesti dei giovani terribili, per poco non completava una rimonta assolutamente clamorosa. Ciò che resta, però, è un amaro rimpianto, per ciò che sarebbe potuto essere ma che non è stato. Le condizioni di Vlahovic, comunque, andranno valutate nel corso delle prossime ore per capire eventuali sviluppi.