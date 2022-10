Grimaldo, ma non solo: osservato speciale da 100 milioni per la Juve

Questa sera, la Juventus si giocherà il tutto per tutto in Champions League contro il Benfica. Ma c’è spazio anche per il mercato

Il match di questa sera, in programma alle 21 allo stadio ‘da Luz’ di Lisbona, tra il Benfica e la Juventus non vale solo tre punti. I bianconeri hanno un unico risultato a disposizione, la vittoria, per tenere accesa la fiammella della speranza per un posto agli ottavi di finale della Champions League.

All’andata, il gol al quarto minuto di Arek Milik illuse la squadra guidata in panchina da Massimiliano Allegri. Poi, ci pensarono l’ex interista Joao Mario, su calcio di rigore, e il funambolico esterno d’attacco David Neres a ribaltare la situazione e a condannare la Juventus ad un miracolo sportivo per continuare l’avventura nella massima competizione europea per club. Certamente, la sconfitta di Haifa contro il Maccabi ha ulteriormente complicato e, infatti, adesso il destino non è nelle mani del club italiano, che deve anche sperare in un mezzo palso del Paris Saint-Germain o dei lusitani per vedere all’orizzonte gli ottavi. Tutto molto difficile e complicato, a cominciare dalla sfida di questa sera. Ma sarà anche un’occasione per vedere da vicino calciatori interessanti in ottica calciomercato.

Il primo della lista è, senza ombra di dubbio, Alejandro Grimaldo. La Juve ha estremo bisogno di rinforzare la fascia sinistra della difesa, con Alex Sandro che lascerà a fine stagione, quando scadrà il contratto. Lo spagnolo è anch’egli in scadenza nel giugno prossimo, ma si può pensare anche ad anticipare l’affare, come fatto con Zakaria nel gennaio del 2021, per sbaragliare la concorrenza e garantire sin da subito un rinforzo di livello per la rosa del 55enne trainer livornese. Tra le fila della squadra guidata da Roger Schmidt, però, c’è un altro elemento molto interessante che all’andata ha praticamente annullato Dusan Vlahovic.

Antonio Silva, presente e futuro: clausola da 100 milioni

Stiamo parlando di Antonio Silva, 18enne difensore centrale prodotto del vivaio del Benfica che l’allenatore Schmidt ha promosso a pieno titolo tra i punti fermi della squadra. Come detto, all’andata non ha fatto toccare palla a Vlahovic, ma anche contro fenomeni del calibro di Leo Messi e Kilian Mbappe si è dimostrato all’altezza della situazione. Seguito dal potente agente Jorge Mendes, che a Torino ha portato Cristiano Ronaldo quando sembrava impossibile, il classe 2003 è sotto contratto fino al 2027 e ha una clausola rescissoria pari a 100 milioni di euro all’interno dell’accordo. Silva è già finito sul taccuino del Real Madrid e del Manchester City, ma questa sera sarà osservato con attenzione anche dai dirigenti bianconeri, vista la necessità di ringiovanire e rinforzare la retroguardia con elementi dal presente importante, ma dal futuro altrettanto luminoso davanti. Tutti sul divano per seguire con attenzione Benfica-Juventus, con un occhio anche al calciomercato che verrà.