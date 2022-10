DIRETTA Champions, Benfica-Juventus 4-1 e Dinamo Zagabria-Milan 0-3: autogoal e pokerissimo rossonero! – LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Da Luz’ tra il Benfica di Schmidt e la Juventus di Allegri e quello del ‘Maksimir’ tra la Dinamo Zagabria di Cacic e il Milan di Pioli in tempo reale

La Juventus e il Milan sono impegnate rispettivamente sul campo del Benfica e della Dinamo Zagabria nella quinta e penultima giornata della fase a gironi di Champions League.

Da un lato, allo stadio ‘Da Luz’ di Lisbona, i bianconeri di Massimiliano Allegri vanno a caccia dell’impresa per tenere aperta la possibilità di superare il gruppo H di Champions. Ma dopo la clamorosa sconfitta contro il Maccabi Haifa, è obbligatorio vincere, possibilmente con più di un gol di scarto dopo il ko dell’andata 2-1 contro i lusitani, per poi provare a giocarsi tutto per tutto nell’ultimo turno in casa contro il Paris Saint-Germain. Ai biancorossi di Schmidt, ancora imbattuti in stagione, potrebbe invece bastare un pareggio per rendere l’ultima trasferta in Israele poco più di una amichevole.

Dall’altro lato, allo stadio ‘Maksimir’, dopo il doppio ko contro il Chelsea i rossoneri di Stefano Pioli puntano a bissare il successo ottenuto all’andata contro i campioni di Croazia guidati da Cacic per risollevare le sorti del girone E di Champions e giocarsi poi il match point qualificazione tra una settimana di fronte ai propri tifosi contro il Salisburgo. Calciomercato.it vi offre le due sfide tra Benfica e Juventus e tra Dinamo Zagabria e Milan in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Benfica-Juventus e Dinamo Zagabria-Milan

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Neres, R. Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Gatti; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri

CLASSIFICA GIRONE H: Psg punti 8, Benfica 8, JUVENTUS 3, Maccabi Haifa 3.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Orsic, Petkovic. All. Cacic

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Rebic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA GIRONE E: *Chelsea punti 10, *Salisburgo 6, MILAN 4, Dinamo Zagabria 4.

Chelsea e Salisburgo con una partita in più*