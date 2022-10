Shock Hernandez, annuncio sul futuro: “E’ casa mia”

Annuncio clamoroso da parte di Hernandez per quello che riguarda il suo futuro con apertura all’addio: “Quella è casa mia”

Un titolo mondiale da difendere, un posto in nazionale da mantenere, magari con il proprio fratello a fianco. Manca poco meno di un mese all’inizio di Qatar 2022 e la Francia si presenta tra le grandi favorite. E dopo aver giocato insieme (e vinto) la Nations League 2020-21 con i transalpini, Theo e Lucas Hernandez sperano di poter giocare insieme anche al Mondiale.

I due hanno entrambi saltato gli ultimi impegni con la nazionale per infortunio, ma mentre il milanista è tornato ad essere protagonista, Lucas è ancora alle prese con un problema muscolare che lo sta tenendo fermo da oltre un mese. La presenza in Qatar non dovrebbe però essere in dubbio, ma nel frattempo il difensore del Bayern Monaco ha parlato anche del proprio futuro, non solo in ottica Mondiali.

Lucas Hernandez e l’Atletico Madrid: “Tornare? Perché no”

Intervistato da ‘Cadena Cope’, Lucas Hernandez ha spalancato le porte di fronte all’ipotesi di un ritorno all’Atletico Madrid. Acquistato dai bavaresi per 80 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria in vigore, Lucas è sotto contratto con il club campione di Germania sino al 2024. E a proposito di futuro ha aperto le porte in merito ad un possibile ritorno nella capitale spagnola. “La verità è che l’Atletico è il club che mi ha dato tutto. L’ho sempre detto”.

Hernandez, così come il fratello Theo, è cresciuto infatti nelle giovanili dei ‘Colchoneros’. Mentre Theo ha però giurato amore al Milan, le parole di Lucas sembrano avere un suono diverso e rischiano di preoccupare i tifosi e l’ambiente bavarese. “Sono un ‘canterano’, ho un legame speciale con quel club. Sono molto affezionato e la verità è che da quando me ne sono andato gli ho sempre augurato il meglio. Tornare un giorno? Se ci fosse la possibilità, perché no”. Parole chiare che sottolineano la volontà del giocatore. Messaggio che l’Atletico e il suo allenatore Diego Simeone potrebbero aver già recepito con attenzione, visto che il club appare intenzionato a rinnovare il proprio reparto difensivo.