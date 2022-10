Contropartita e 60 milioni: Juve travolta dal ciclone inglese

Il club bianconero è stato sfidato sul mercato ancora una volta da una big della Premier League e non sarà facile tenerle testa

Si rinnova il duello a distanza tra la Juventus e le formazioni del campionato inglese. Lo strapotere economico della Premier League, infatti, negli ultimi anni ha creato una competizione impari soprattutto sul mercato. Un divario che specialmente la scorsa estate è divenuto ancor più netto rispetto ai principali campionati europei.

Una delle formazioni più attive negli ultimi tempi, sempre attenta a quanto avviene in Serie A, è l’Arsenal. Nelle scorse settimane dall’Inghilterra i ‘Gunners’ sono stati accostati a diversi calciatori del nostro campionato. Da Milan Skriniar, giunto all’ultimo anno di contratto con l’Inter, passando per tre pedine della Juventus come Dusan Vlahovic, Manuel Locatelli fino ad arrivare al giovanissimo Fabio Miretti.

Il club londinese, tra questi, sembrerebbe essere ossessionato dal centravanti serbo, già seguito peraltro con una certa insistenza quando vestiva la maglia della Fiorentina. L’attaccante della Juventus, però, non è l’unico profilo per il quale l’Arsenal sarebbe disposto a fare carte false. In Serie A c’è infatti un altro calciatore serbo che fa letteralmente impazzire il tecnico Mikel Arteta.

Calciomercato Juve, l’Arsenal irrompe su Milinkovic-Savic

Il calciatore in questione è ovviamente Sergej Milinkovic-Savic, colonna del centrocampo della Lazio, considerato giustamente tra i migliori giocatori del campionato italiano. Secondo quanto diffuso nelle scorse ore da ‘calciomercatoweb.it‘, per il serbo l’Arsenal sarebbe disposto ad offrire una ricca offerta più una contropartita.

La proposta pensata in questo momento dai ‘Gunners’ ammonta ad una base fissa pari a 60 milioni di euro, più l’inserimento di Sambi Lokonga all’interno della trattativa. Considerato il valore da 14 milioni di euro che ‘Transfermarkt’ attribuisce al cartellino del centrocampista belga, l’operazione finale si assesterebbe sui 74 milioni.

In virtù delle ultime dichiarazioni ufficiali pronunciate dal presidente Claudio Lotito, con le quali ha attribuito un valore da circa 120 milioni per il gioiello Milinkovic-Savic, difficilmente l’eventuale offerta dell’Arsenal verrà accolta positivamente dalla Lazio. Una distanza che tiene ancora in vita le speranze della Juventus di poter ingaggiare nei prossimi mesi il grande obiettivo serbo per il proprio centrocampo.