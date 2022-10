Milinkovic alla Juve: arriva l’annuncio da “120 milioni”

La Juventus continua a corteggiare Milinkovic-Savic sul mercato. Arriva l’annuncio che cambia gli scenari sul futuro del gioiello della Lazio

La Lazio di Maurizio Sarri vola verso il vertice della classifica dopo il sonoro 4-0 sul sempre ostico campo della Fiorentina.

Gol e spettacolo per la formazione biancoceleste, esaltata dalle gesta e dalla classe di Sergej Milinkovic-Savic. Doppio assist al ‘Franchi’ per il nazionale serbo, geniale quello per Immobile che è valso il poker finale dei capitolini. Il classe ’95 si sta confermando come uno gli migliori centrocampisti a livello internazionale e su di lui si sono nuovamente accesi i riflettori del mercato in vista della finestra invernale. Non è un mistero il debole per Milinkovic delle big d’Europa – specialmente in Premier League – ma soprattutto nel Belpaese della Juventus dell’estimatore Massimiliano Allegri.

Indipendentemente dal futuro in panchina del tecnico livornese – al momento confermato al timone dal presidente Agnelli nonostante la nuova figuraccia in Champions League sul campo del Maccabi Haifa – la dirigenza della Continassa mantiene vivo l’interesse per il ‘Sergente’, capace di collezionare 7 assist decisivi in stagione (meglio anche di de Bruyne considerando i cinque maggiori campionati europei) e di mettere a referto 4 reti compresa l’Europa League. Addirittura la Juve potrebbe tentare l’assalto a gennaio visto il contratto in scadenza nel 2024 del giocatore, puntando su un big a centrocampo del calibro del serbo per uscire dalla crisi.

Calciomercato Juventus, Lotito blinda Milinkovic: “Nessun accordo”

Dello stesso avviso però non è Claudio Lotito, che si tiene stretto il suo gioiello e recapita un messaggio chiaro alla ‘Vecchia Signora’ e alle altre possibili pretendenti per Milinkovic. Il patron laziale è perentorio sul futuro del centrocampista: “Non ho nessun accordo con Kezman per cederlo alla Juve o a nessun altro in inverno – sottolinea al quotidiano ‘Il Messaggero’ – Anzi, ora vale 120 milioni, non più 100. Ogni mese sale il prezzo“. Lotito non alza bandiera bianca e anzi rilancia sul destino calcistico di Milinkovic: servirà un’offerta folle per strapparlo alla Lazio.

Lotito, inoltre, si è soffermato sul positivo inizio di stagione in campionato dell’undici di Sarri, esaltando il lavoro dell’allenatore: “Al di là della grande vittoria di Firenze, sono soddisfatto dello spirito che ho rivisto. L’ho già detto, se continuiamo con questo atteggiamento, non ci poniamo limiti e possiamo arrivare lontano. Ho scelto Sarri perchè è un grande maestro di calcio ma anche per il suo aspetto umano“.