Svolta Skriniar: “Offerta che non si può rifiutare”

Possibile svolta imminente per il futuro di Milan Skriniar. La rivelazione sul difensore in scadenza con l’Inter e tutti gli aggiornamenti

Tiene sempre banco in casa Inter la situazione legata al futuro di Milan Skriniar e un rinnovo che ancora non arriva.

Recentemente, Marotta è tornato così sulla questione: “Lui è un ottimo professionista e calciatore, merita di essere capitano. Se la sua volontà è identica alla nostra si arriverà ad un’intesa. Noi vogliamo portare avanti la negoziazione per concludere il contratto”. Il difensore slovacco è in scadenza nel prossimo giugno e, come noto, le big europee sono ancora in agguato. Intervenuto nel corso della ‘Bobo TV’, in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha rivelato: “Mi hanno detto che prima del Mondiale l’Inter farà un’offerta molto, molto importante a Skriniar, da 6 milioni di euro a stagione. È una notizia quasi certa questa, che ho approfondito proprio”.

Per l’ex attaccante, la proposta sarà irrinunciabile: “Penso che il ragazzo non potrà dire no a questa offerta dell’Inter. La fonte? Non è Piero (Ausilio, ndr)”. E sulla squadra di Simone Inzaghi: “L’Inter è ancora incompiuta. A Firenze ho visto 6-7 partite diverse nella stessa sera”.

Inter, Skriniar e non solo: parla Cassano

Questo il giudizio di Cassano sulla pazza partita vinta a Firenze dai nerazzurri: “Nei primi 15 minuti l’Inter è stata meravigliosa, poi il pallino è stato lasciato alla Fiorentina che ha riaperto tutto con il rigore. E manca l’espulsione per Dimarco. Dopo il 2-2, riparte la terza partita con i nerazzurri che tornano in moto e vanno 3-2, in seguito con Barella possono chiudere la partita. Poi 3-3, altra partita”.

“E infine il 4-3 con il rinvio sbagliato di Venuti. Me l’aspettavo così, una partita sofferta per un’Inter che sembra in ripresa – ha concluso l’ex Inter – ma subisce tanti gol e tante situazioni. Ok i punti, però la prestazione non mi convince ancora. Chiaramente i risultati ti danno fiducia, la direzione è quella giusta, anche se non è ancora tutto quello che mi aspetto”. In attesa di novità sul fronte Skriniar. Si attendono ora nuovi sviluppi.